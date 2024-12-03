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Dezenflasyon süreci hız kazandı: Cevdet Yılmaz'dan enflasyonla mücadelede 'kararlılık' vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirerek dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurguladı. Yılmaz, tek haneli enflasyon hedefi doğrultusunda kararlı politikaların uygulanacağını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kasım ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Yılmaz, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini ve enflasyonla mücadelenin çok boyutlu bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Açıklamasında, kasım ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,24 oranında arttığını, yıllık enflasyonun ise ekim ayına göre 1,5 puan düşüşle yüzde 47,09 seviyesine gerilediğini belirtti. Yılmaz, "2024 yılı mayıs ayına göre yıllık enflasyondaki azalış 28,4 puana ulaşmıştır" dedi.

Hizmet enflasyonundaki yavaşlamanın devam ettiğine dikkat çeken Yılmaz, kira artış oranlarında görülen gerilemenin, hizmet grubundaki enflasyonu olumlu yönde etkilediğini ve bu eğilimin devam etmesini beklediklerini kaydetti.

"Gıda dışı tüketici enflasyonu olumlu bir seyir izliyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, işlenmemiş gıda fiyatlarında geçici arz koşullarına bağlı olarak yüksek seyrin sürdüğünü ancak gıda dışı tüketici enflasyonunda olumlu bir tablo izlendiğini söyledi. Ayrıca, B ve C endekslerindeki yıllık enflasyon oranlarının sırasıyla yüzde 45,68 ve 47,13'e gerilediğini belirtti.

Yurt içi üretici fiyatlarında gözlenen ılımlı seyrin, tüketici fiyatlarına yansıyan maliyet baskısını hafiflettiğini ifade eden Yılmaz, firmaların fiyatlama davranışlarındaki iyileşmenin enflasyon üzerinde olumlu etkiler yarattığını kaydetti.

"Ekonomi programımıza güven artıyor"

Dezenflasyonist politikalara duyulan güvenin, enflasyondaki düşüşle birlikte beklentilerin iyileşmesine de katkı sağladığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumsal refahı artırmak, ekonomide öngörülebilirliği yükseltmek ve kaynakların daha adil dağılımını sağlamak için ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Yılmaz, önümüzdeki süreçte dezenflasyon sürecinin güçlenerek devam edeceğini ifade ederek, topluma güven mesajı verdi.

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