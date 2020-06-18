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DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu DÜNYA'da

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu DÜNYA'da Yasemin Salih'in canlı yayın konuğu oldu.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu DÜNYA'da
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DÜNYA'nın bu haftaki canlı yayın konuğu olan DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu,Yasemin Salih'in sorularını yanıtladı.

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