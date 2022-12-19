Dgpays’e Amerika’dan ödül

Dgpays, Amerika’nın önemli iş dünyası haber platformu New World Report tarafından fintek sektöründe büyük ödüle layık görüldü. Platformun düzenlediği ‘Kuzey Amerika İş Dünyası Ödülleri’nde Dgpays “Gelişmekte Olan En İyi Küresel Fintek Şirketi” seçildi. Dgpays, ödülü Amerikan teknoloji şirketi ZMBIZI ile yaptığı iş birliği ile kazandı.

Amerikan iş haberleri platformu New World Report, 2017’den beri düzenlediği “Kuzey Amerika İş Dünyası Ödülleri – North America Business Awards” ile Kuzey Amerika’da müşterileri için yenilikçi ürün ve hizmetler üreten işletme ve bireyleri ödüllendiriyor. Pek çok farklı sektörden kazananları belirleyen ve bağımsız üyelerden oluşan jüriye, uluslararası tecrübesi olan deneyimli akademisyenler liderlik ediyor.

ZMBIZI iş birliği ödül kazandırdı

Dgpays’e ödül getiren çalışma olan ABD’li teknoloji şirketi ZMBIZI ile iş birliği kapsamında, Dgpays’in yenilikçi kart kabul çözümü DgPOS (SoftPOS uygulaması) ABD ve Kanada’daki ZMBIZI akıllı telefonlarında herhangi ayrı bir ekipman gerektirmeden bağımsız bir POS uygulaması olarak kullanılabilecek. Android işletim sistemi ve NFC Temassız işlem kabiliyeti olan herhangi bir cihazın POS cihazı olarak kullanılmasına imkan veren DgPOS sayesinde POS cihazı alamayan binlerce mikro işletme sahibi, işlemlerini kolayca telefonları üzerinden yapabilecek. DgPOS, uluslararası ödeme sistemleriyle uyumluluğu sayesinde dünyanın her yerinde kullanılabiliyor.

“Türkiye’den çıkmış bir fintek olarak dünya arenasında söz sahibi olacağız”

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Dgpays Genel Müdürü Hasan Kaya “Amerika’da önemli ve iş dünyasında geniş kitlelere ulaşan bir platformdan, onlarca aday arasından sıyrılarak böyle büyük bir ödül almış olmaktan dolayı çok mutluyuz. DgPOS ürünümüz, ülkemiz sınırlarını aşarak Amerika’da teknoloji şirketi ZMBIZI tarafından kullanılacak. Çok önem verdiğimiz bu iş birliği, Amerika’da büyük bir ödül kazanmamıza da vesile oldu. Gurur veren bu başarı, Türkiye’den çıkmış bir fintek şirketi olarak dünya arenasında da finansal teknoloji alanında söz sahibi olmak üzere yürüttüğümüz çalışmalar için teşvik niteliğinde. Hedefimizde hem ülkemizde hem de yurtdışında önemli iş birlikleri var. Bu ödül de markamızın ve çalışmalarımızın Amerika’da daha geniş bir kitleye ulaşmasına imkan vererek burada hedeflediğimiz iş birliği ve projeleri hızlandıracak” dedi.

Okuyucularına iş tavsiyeleri veren, ilham verici başarı hikayeleri paylaşan, işletmelerin işlerini büyütmesine ve sürekliliğini sağlamasına destek olmak amacıyla trendler ve inovasyonlar sunan New World Report’un dijital haber bülteni, her gün Amerika’daki 75 binden fazla kuruluşa ve iş dünyası profesyoneline ulaşıyor. Dgpays’in ödül haberi de platform vasıtasıyla pek çok kişi ve kuruma ulaşarak markanın Amerika’daki bilinirliğini artıracak.