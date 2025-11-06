Diageo, satış ve kâr beklentilerini düşürdü

Dünyanın önde gelen içki üreticilerinden Diageo, 2026 mali yılı için satış ve kâr beklentilerini düşürdüğünü açıkladı.

Diageo, organik net satışlarının “sabit veya hafif düşüş” göstermesini, organik faaliyet kârının ise düşük ila orta tek haneli oranlarda artmasını bekliyor.

Beklentileri karşılamadı

Şirketin ilk çeyrekte organik satışları sabit kaldı. Satış hacmi yüzde 2,9 artarken, fiyat ve ürün karmasındaki olumsuzluk nedeniyle gelirler yüzde 2,8 azaldı. Bu düşüşün büyük ölçüde Asya-Pasifik bölgesinde, özellikle Çin’in zayıf performansından kaynaklandığı belirtildi.

“Performanstan memnun değiliz”

Geçici CEO Nik Jhangiani, mevcut performansın tatmin edici olmadığını vurgulayarak, “Tüketici ortamına daha hızlı uyum sağlamak, verimliliği artırmak ve yatırımları doğru önceliklendirmek için hızla hareket ediyoruz” dedi.

Şirketin Avrupa’da yürüttüğü ticari verimlilik projelerinin “cesaret verici sonuçlar” verdiğini belirten Jhangiani, Diageo’nun daha performans odaklı bir kültür inşa etmeye devam ettiğini ifade etti.