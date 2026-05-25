DİCLESİFED Başkanı Bilişik: Savaş sona erince talep artacak, hazırlıklı olalım
ABD İran savaşının sona ermesi ile bölge ülkelerinden talebin artacağını belirten DİCLESİFED Başkanı Nihat Bilişik, “Savaş sonrasında ciddi fırsatlar var. Başta gıda, giyim ve inşaat sektörlerinde Güneydoğu’da üretim yapanlar olarak bu sürece hazırlıklı olmalıyız” dedi.
Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DİCLESİFED), genel kurul sonrası ilk yönetim kurulu toplantısını Ankara’da gerçekleştirdi. Toplantıya, TÜRKONFED Dijital Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alp Avni Yelkenbiçer ile Projelerden Sorumlu Erhan Aslan da katıldı.
"Maliyetleri düşürecek yatırımlara odaklıyız”
DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan DİCLESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Bilişik, ABD İran savaşının sona ermesi ile bölge ülkelerinden talebin artacağına dikkat çekti. Bilişik, “Savaş sonrasında Türkiye’yi ve bölgemizi ciddi fırsatlar bekliyor. Başta gıda, giyim ve inşaat sektörlerinde Güneydoğu’da üretim yapanlar olarak bu sürece hazırlıklı olmalıyız.” Dedi.
Federasyonun bölgesel kalkınmayı destekleyen, üretim ve istihdamı artıran, aynı zamanda dijital dönüşüm vizyonunu bölgeye taşıyan güçlü bir yapı olarak çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Bilişik şunları söyledi:
“Bu süreçte mevcut potansiyeli ekonomiye kazandırmak ve atıl kapasiteyi kullanabilmek maliyetleri düşürebilmek adına da önem taşıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde, aralarında sanayi girdileri, hayvancılık yatırımları, lisanslı depoculuk projeleri, bal ve arı ürünleri üretimi gibi birçok alanda hayata geçirilecek yatırımlara sunulacak teşvikler de bölgemiz için ayrı bir fırsat. Bunun verimli olarak değerlendirilmesi için üzerimize düşeni yapacağız.”
“Fırsatları anlatıyoruz”
Bakanlık koordinasyonundaki, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde belirlenen yatırım başlıklarının, bölgedeki 9 şehrin mevcut potansiyelleri ve sektörel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilirken, tarıma dayalı sanayi, ileri imalat ve turizm yatırımlarının desteklenmesinin amaçlandığını ifade eden Bilişik, “Bu doğrultuda sağlanacak teşviklerle, istihdamın artırılması ve katma değerli üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu hedefe en kısa yoldan ulaşılması için üretenler olarak sorumluluk almamız gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları olarak hazırlıklarımız da bu yönde. Üyelerimize fırsatları anlatıyoruz” diye konuştu.
Bilişik, programla, belirlenen alanlardaki yatırımlara, büyüklüğüne göre vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kar payı katkısından yatırım yeri tahsisine ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sunulacağını hatırlatarak, “Yapılacak her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50’si kadar vergi indirimi sağlanması öngörülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde, çeşitli sektörlere yönelik yatırım destekleri aktarılacak. Bu da girişimcilerimiz için bir fırsat. Verimliliği ön plana alarak yapmalı ve yeni döneme hazırlanmalıyız” şeklinde konuştu.
“Desteklerde etki analizleri yapılmalı”
DİCLESİFED Başkanı Nihat Bilişik, desteklerin üretimi sürdürülebilir bir şekilde artırması için etki analizlerinin yapılması gerekliliğine vurguladı. Bilişik, “Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde sağlanacak desteklerle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretim altyapısının güçlendirilmesi, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve bölgenin yatırım açısından cazibesinin artırılması öngörülüyor. Böylece, yerelden başlayan kalkınma sürecinin, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sunması bekleniyor. Bunun için verilen destek ve teşviklerin heba edilmemesi ve etki analizlerinin yapılması gerekiyor” dedi.