DİCLESİFED Başkanı Bilişik: Savaş sona erince talep artacak, hazırlıklı olalım

Dicle Sanayi ve İş Dün­yası Federasyonu (DİCLESİFED), genel kurul sonrası ilk yönetim kuru­lu toplantısını Ankara’da ger­çekleştirdi. Toplantıya, TÜR­KONFED Dijital Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alp Avni Yelkenbiçer ile Pro­jelerden Sorumlu Erhan Aslan da katıldı.

"Maliyetleri düşürecek yatırımlara odaklıyız”

DÜNYA’nın sorularını ya­nıtlayan DİCLESİFED Yöne­tim Kurulu Başkanı Nihat Bi­lişik, ABD İran savaşının sona ermesi ile bölge ülkelerinden talebin artacağına dikkat çek­ti. Bilişik, “Savaş sonrasında Türkiye’yi ve bölgemizi ciddi fırsatlar bekliyor. Başta gıda, giyim ve inşaat sektörlerinde Güneydoğu’da üretim yapanlar olarak bu sürece hazırlıklı ol­malıyız.” Dedi.

Federasyonun bölgesel kal­kınmayı destekleyen, üretim ve istihdamı artıran, aynı za­manda dijital dönüşüm vizyo­nunu bölgeye taşıyan güçlü bir yapı olarak çalışmalarını sür­düreceğini kaydeden Bilişik şunları söyledi:

“Bu süreçte mevcut potansi­yeli ekonomiye kazandırmak ve atıl kapasiteyi kullanabil­mek maliyetleri düşürebilmek adına da önem taşıyor. Sana­yi ve Teknoloji Bakanlığımı­zın koordinasyonunda yürü­tülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Güneydo­ğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller­de, aralarında sanayi girdile­ri, hayvancılık yatırımları, li­sanslı depoculuk projeleri, bal ve arı ürünleri üretimi gibi bir­çok alanda hayata geçirilecek yatırımlara sunulacak teşvik­ler de bölgemiz için ayrı bir fır­sat. Bunun verimli olarak de­ğerlendirilmesi için üzerimize düşeni yapacağız.”

“Fırsatları anlatıyoruz”

Bakanlık koordinasyonun­daki, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde belirlenen yatırım başlıkları­nın, bölgedeki 9 şehrin mevcut potansiyelleri ve sektörel ih­tiyaçları doğrultusunda şekil­lendirilirken, tarıma dayalı sa­nayi, ileri imalat ve turizm ya­tırımlarının desteklenmesinin amaçlandığını ifade eden Bili­şik, “Bu doğrultuda sağlanacak teşviklerle, istihdamın artırıl­ması ve katma değerli üretimin yaygınlaştırılması hedefleni­yor. Bu hedefe en kısa yoldan ulaşılması için üretenler ola­rak sorumluluk almamız gere­kiyor. Sivil toplum kuruluşla­rı olarak hazırlıklarımız da bu yönde. Üyelerimize fırsatları anlatıyoruz” diye konuştu.

Bilişik, programla, belirlenen alanlardaki yatırımlara, büyük­lüğüne göre vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz ve­ya kar payı katkısından yatırım yeri tahsisine ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli des­tekler sunulacağını hatırlata­rak, “Yapılacak her yatırım için 301 milyon liraya kadar nak­di destek ve yatırımın yüzde 50’si kadar vergi indirimi sağ­lanması öngörülen Yerel Kal­kınma Hamlesi Teşvik Prog­ramı kapsamında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde, çeşitli sektörlere yönelik yatı­rım destekleri aktarılacak. Bu da girişimcilerimiz için bir fır­sat. Verimliliği ön plana alarak yapmalı ve yeni döneme hazır­lanmalıyız” şeklinde konuştu.

“Desteklerde etki analizleri yapılmalı”

DİCLESİFED Başkanı Nihat Bilişik, desteklerin üretimi sürdürülebilir bir şekilde artırması için etki analizlerinin yapılması gerekliliğine vurguladı. Bilişik, “Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde sağlanacak desteklerle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretim altyapısının güçlendirilmesi, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve bölgenin yatırım açısından cazibesinin artırılması öngörülüyor. Böylece, yerelden başlayan kalkınma sürecinin, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sunması bekleniyor. Bunun için verilen destek ve teşviklerin heba edilmemesi ve etki analizlerinin yapılması gerekiyor” dedi.