"Dijital ajanslar pazarlama trendlerindeki değişimlere hızla ayak uydurabilmeli"

Alişan Tekinler ve Hüseyin Yılmaz liderliğinde kurumlara özel çözümler sunan VagonSoft, başta e-ticaret yazılımı olmak üzere, oto yıkama, sanayi, restoran, güzellik salonu, CRM, ERP ve muhasebe alanında sektörel yazılımlar geliştiriyor. Sosyal medya yönetimi ve arama motoru optimizasyonu (SEO) hizmetleriyle dijital pazarlama ajansı olarak da faaliyet gösteren VagonSoft, ihtiyaca yönelik esnek ve yenilikçi projeler geliştirerek müşterilerinin hedefledikleri başarılara ulaşmaları için gereken desteği sağlıyor.

2012 yılında Hüseyin Yılmaz ile birlikte hayata geçirdikleri markalarının bugün 852 müşteriye hizmet vererek etkileyici bir dönüm noktasına ulaştığını ve kuruma özel dijital pazarlama hizmetleri sağlama hedefiyle gelişmeye devam ettiklerini açıklayan VagonSoft Kurucu Ortağı Alişan Tekinler, işletmelerin, dijital pazarlama stratejileriyle müşterilerine erişim sağlama ve ürünlerini pazarlama konusunda çok daha fazla fırsata sahip olduğunu söylüyor: “Geleceği çok parlak olan dijital pazarlama, işletmelerin müşterilerine ulaşması için inanılmaz bir fırsat sunuyor. Şirketler, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için dijital pazarlama stratejileriyle yepyeni bakış açıları kazanabilir."

“Dijital ajanslar sektörel değişimlere ayak uydurabilmeli”

Pazarlama sektörünün sürekli gelişim sürecinde olduğunu ve her dönemde farklı yaklaşımlar üzerine odaklandığını belirten Alişan Tekinler, dijital ajansların bu değişime ayak uyduracak esnek ve çevik çözümler sunabilmeleri gerektiğini şu sözlerle anlattı: “Sektörümüz sürekli bir gelişim süreci içinde. Her gün yeni temas noktaları, yeni iletişim yaklaşımları, yeni satın alma modelleri, yeni ölçüm kriterleriyle donatılmış yeni platformlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle, dijital ajansların kendilerini güncelleyebilmeleri için sürekli bir dönüşüm süreci içinde olmaları gerekiyor. Bunun için de kalıcı güncellemeye izin verecek şekilde sağlam, aynı zamanda esnek, çevik ve dinamik iş yaklaşımları benimsenmeli. Araştırma, teknoloji, yeni süreçlerin geliştirilmesi, yeni iş alanlarının yaratılması, yeni araçlar ve yazılımlar, eğitim ve yapay zekaya yatırım yapmaya devam etmek çok önemli.”

Dijital pazarlama hizmetleri için sürdürülebilir iletişim temeli

Alişan Tekinler’e göre, müşterilerle kurulan sürdürülebilir iletişim, istisnai pazarlama hizmetlerinin temeli. Müşterilerle güçlü ilişkiler kurmanın her işletmenin uzun vadeli başarısı için hayati önem taşıdığını düşünen Tekinler, konuyu şöyle detaylandırdı: “Pazarlama dünyası, sadece bir ürün veya hizmeti satmakla ilgilenmez. Sektörün birincil amacı, müşterilerle güçlü ilişkiler inşa etmektir. Pandemi krizinden kaynaklanan güçlü tüketim daralması koşullarında bile, markalar tüketicilerle bağlarını kaybetmemenin önemini anladılar ve iyi bir iletişim stratejisinin rolünü hep birlikte deneyimledik. Bu amaç doğrultusunda biz de müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlıyor, onları karşılayacak özel çözümler geliştiriyoruz."

Yazılım iş dünyasının geleceği

İş dünyasının geleceğinin yazılımlarla şekilleneceğine inanan VagonSoft Kurucu Ortağı Alişan Tekinler, işletmelere rekabet avantajı sağlayan yenilikçi çözümler sunmak için güncel teknolojilerin kullanımının hayati önem taşıdığını şu sözlerle vurguladı: “Daha hızlı, daha verimli ve daha özelleştirilebilir çözümler sunan yazılımlar, iş dünyasının geleceğini oluşturuyor. Sektörel yazılımlar, müşteriler için en iyi sonucu veren ve işletmelerin daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan çok önemli araçlar. Yazılım odaklı bir dijital pazarlama ajansı olarak biz de en son teknolojiyi ana enstrümanımız olarak görüyor, müşterilerimize rekabet avantajı kazandıran yenilikçi çözümler sunuyoruz."

Afet koşullarında hız ve koordinasyon ancak dijital dönüşümle sağlanabilir

Afet bölgelerinde yaşanan iletişim ve koordinasyon sorunlarının dijital çözümlerle büyük oranda aşılacağına inanan ve teknolojiye olan gereksinimin bazı durumlarda oldukça hayati olduğunun altını çizen Alişan Tekinler, sözlerini şöyle noktaladı: “Hayatı kolaylaştıran etkisinin altını çizdiğimiz yazılımlar, kimi durumlarda hayat kurtarıcı dahi olabilir. Teknolojik çözümler, doğal afet gibi zorlayıcı koşullarda afet bölgesinde iletişim ve koordinasyonun sağlanmasından, bilgi ve belge akışına kadar sayısız faydalar sağlayabilir. Bu konuda kendi payımıza düşeni yapmak için hemen kolları sıvadık ve yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonra bir doğal afet uygulaması geliştirmek üzere çalışmalara başladık.”