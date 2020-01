Dijital alışverişte izlenecek 9 yol

06 Ocak 2020

Selenay YAĞCI

Sektörü, 2020’de pazarın ilk kez 100 milyar lirayı aşacağı heyecanı sardı. 2018'de pazar yüzde 42 büyüyerek, 59.9 milyar liraya ulaştı. İyimser tahminle 2019’da 80-85 milyar TL büyüklüğe ulaşıldığı tahmin ediliyor. Son 5 yılın e-ticaret büyüme ortalaması yüzde 33… Sektör 2020’de yine yüzde 40 büyümeyi yakalarsa, pazar büyüklüğünün 115-120 milyar TL’yi ulaşacağı öngörülüyor. Dijital dönüşüm ve sınır ötesi ticaret sektörün öncelikli konuları olarak gündemde. Bunun yanında pazaryerlerinin yıldızı KOBİ’lerle parlarken, çok kanallı alışveriş deneyimi de perakendenin olmazsa olmazı haline gelecek. Ayrıca araştırma şirketi Gartner’ın göre 2020’de müşterilerle iletişimin yüzde 80’inin yapay zekâ destekli olarak yönetilmesi bekleniyor. 2020 sektörün yapay zekaya daha çok odaklandığı ve projeler üreteceği bir yıl olacak.

E-ticareti hızlandıracak 9 neden!



1-Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü sayılan e-ticaret sektöründe 2020 yılında da ciddi bir büyüme bekleniyor. Bu büyümeyi sağlayacak olanlardan biri de 'dijital dönüşüm'ün her şirket için ivme kazanmış olması. Artık müşteriyi memnun etmek ve müşteri sadakatini sağlamak için tüm ihtiyaçlarına hızlıca cevap vermek gerekiyor. 2020’de e-ticaret şirketleri gündemlerine işleyişin her bir noktasında dijital hale gelmeyi alacak.



2-Pazaryerleri ve markaların arasındaki rekabet sürecek. Bu da daha çok markanın e ticarete yatırım yapmasına sebep olacak. Pazaryerleri etkisini daha da artıracak, bu durum sektöre yeni girenler için kolay tüketiciye ulaşma ve ürün satma yönünden avantaj sağlıyor.



3- Müşteri deneyimi kişiselleştirilirken bunun en kolay yapılabildiği e-ticaret, markaların büyüme alanlarından biri olacak. Markalar müşterilerin site içindeki davranışlarına ve alıveriş geçmişine bakarak kişiye özel öneriler geliştirebiliyor ve bir sonraki ziyaretlerini ne zaman, hangi kanaldan, hangi ihtiyaçla yapacağını tahmin edilebilmesi e ticaretteki gezinmelerin alışverişe dönme oranını yükseltiyor. Online alışverişin daha da gelişen teknolojiye bağlı olarak artışa devam edeceğini söyleyebiliriz.



4-En önemlisi de dijital ticaret platformlarının, şirketlerin ana kanalı, omurgası haline geldiğini göreceğiz. Bu alana yapılan yatırımlar artacak; şirketler, dijital ticaret kanallarını tüm kanalların merkezine koyacak.



5-Müşteri odaklılığın, müşterinin öncelikle dijital yolculuğu üzerinden sorgulandığı, yeniden değerlendirildiği ve buna göre aksiyonlar alınan bir yıl bizi bekliyor. 6 Online ve offline kanallar arasındaki sınırlar git gide kaybolacak. Fiziksel mağazalar, yeni nesil deneyim ve mikro-lojistik merkezlerine dönüşecek.



7-Z jenerasyonuyla birlikte sosyal ticaretin yaygınlaşması e-ticareti büyütecek alanlardan biri olacak.



8-Dünyada sınır ötesi e-ticaret pazarında büyük bir artış bekleniyor. Artık her şeyin talebe dayalı olduğu ve talepleri en hızlı karşılayanın makbul kabul edildiği bir dünyada, gelişmekte olan pazarlara bu hizmeti götürmek daha da değerli olacak. Gerekli altyapıya sahip şirketler e-ihracata geçiyor.



9-Son yıllarda DHL gibi dünya devi lojistik şirketleri depo ve araç yatırımlarını e-ticarete göre şekillendiriyor. Bu da özellikle sınır ötesi e-ticaret için önemli engellerden birini ortadan kaldırarak daha da büyümeye yol açacak.

Markaların elde ettiği dijital destekli cironun Türkiye’de yüzde 60’lara çıkacağını ifade eden Inveon Kurucu & CEO Yomi Kastro, yani her 5 alışverişten 3’ü, ürün araştırma, değerlendirme, ödeme gibi müşteri yolculuğunun belli bir aşamasında dijitalin desteğiyle gerçekleşeceğini belirtti. Online ve offline kanallar arasındaki sınırların giderek kaybolacağını dile getiren Kastro, tüketicilerin omnichannel yani çok kanallı alışveriş konusunda ısrarcı olduğunu ifade ederek, şunları anlattı: “2020’de omnichannel’ın norm haline gelmesini konuşacağız. Bütün perakende markaları e-ticarete direnmemesi içinde olması geriktiğini anladı. Dijital ticaret platformlarının, şirketlerin ana kanalı haline geldiğini göreceğiz. Bu alana yapılan yatırımlar artacak. Müşterinin öncelikle dijital yolculuğu üzerinden sorgulandığı ve buna göre aksiyonlar alınacak. Şirketler, onleni alışverişte 'önce mobil' yaklaşımına daha da ağırlık verecek.”

Pazaryerlerinin cirosu daha da yükselecek

Pazaryerleri ve markalar arasında rekabetinin süreceğini belirteren Kastro, “Markalar, giderek güçlenen pazaryerleri karşısında doğru konumlanma üzerine çalışmaya ağırlık verecek. Bu başarılamadığında, marka yalnızca belli bir pazaryeri üzerinden satış yapabilir hale gelebiliyor veya müşterilerini daha iyi tanımak için gereken verilere ulaşamayabiliyor. Bu da hem markanın geliri hem de müşteri memnuniyeti için risk oluşturuyor. Burada işbirlikçi rekabet önemli bir gündem maddesi olacak. Daha çok markanın pazaryerleriyle dinamik bir denge kurmaya çalıştığını göreceğiz” diye konuştu.

Tsoft CEO’su Ömer Arıkan ise pazaryerlerinin etkisini daha da artıracağını kaydederek, “E-ticaretin pazaryerleri üzerinden geçen cirosu daha da yükselecek” dedi.

E-ihracatçıların cirolarında %30'un üzerinde artış olacak

2020’de ayrıca lojistiğin ön plana çıkacağını söyleyen Arıkan, son dönemde yaşanan mağduriyetler için yeni girişimlere alan açıldığını ve lojistik konusunda hizmetler şekilleneceğini ifade etti. E-İhracatın daha çok gündem olacağını ve e-ihracatçı sitelerin cirolarında 2020'de önceki yıla göre toplamda yüzde 30'un üzerinde artış öngördüklerini söyleyen Arıkan, e-ticaretin büyümesinin piyasa şartlarının aksine daha da hızlanacağını belirtti.

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, 2019’da şirketlerin e-ihracat cirolarının yüzde 147 artışla, rekor kırdığını kaydetti. 2020 online ticaret sektörü için altın yıl olacağını vurgulayan Çiğdemli, dünyada e-ticaret hacminin 4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini de dile getirdi.

Sınır ötesi e-ticaret pazarında 'büyük patlama' bekleniyor

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın da önemli gündem konusunun e-ihracat olacağını vurgulayarak “2020’de sınır ötesi e-ticaret pazarında büyük bir artış bekleniyor. Dünya genelinde e-ihracatın payı giderek artıyor, gerekli altyapıya sahip şirketler e-ihracata geçiyor. Bu yüzden e-ihracat da 2020 gündeminin öncelikli maddelerinden biri olacak” diye konuştu. Aydın, 2020'de de sektörde ciddi bir büyüme beklendiğini söyleyerek, “Türkiye’de e-ticaret dünya ortalamasından çok daha hızlı bir şekilde büyüyor ama hala istenen noktaya ulaşabilmiş değiliz. Bu büyük potansiyel 2020 itibarıyla daha iyi kullanılmaya başlayacak” dedi.

Fiyatların beklentiye uygun olmasının gerekliliği konuşuluyor

Büyümeyi sağlayacak olan ‘dijital dönüşüm’ün de 2020 gündemini oluşturacağını kaydeden Aydın, “Artık müşteriyi memnun etmek ve müşteri sadakatini sağlamak için tüm ihtiyaçlarına hızlıca cevap vermek gerekiyor. Bunun için de dijital dönüşümü tam anlamıyla gerçekleştirmek lazım. 2020’de e-ticaret şirketleri gündemlerine işleyişin her bir noktasında dijital hale gelmeyi alacak. Müşterinin taleplerine göre şekillenen bir ticaret anlayışı var. Kullanıcı kendi fiyat araştırmasını da kendi yapıyor, diğer kullanıcılar ile kurabildiği etkileşim sayesinde verdiği ücretin karşılığını tam olarak alacağından emin olmadan alışveriş de yapmıyor. Bu noktada fiyat politikalarının kullanıcı beklentisine uygun düzenlenmesinin gerekliliği de konuşuluyor. Gerçekten tam anlamıyla kullanıcı deneyimi merkezli çalışmak zorundayız.”

Kulvarlar netleşti, uzmanlıklar gittikçe daha çok öne çıkacak

Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, 2020'de de büyük veriyi en iyi şekilde süzgeçten geçirerek kullanmanın önemi ve değeri artmaya devam edeceğini ifade ederek, “E-ticarette, müşteriye doğru zamanda doğru teklifi sunmak büyük önem taşıyor. 2020'da sektör buna odaklanacak” dedi. Mobil dönüşüm de gündemde olacağını vurgulayan Kuban, şunları söyledi: “Morhipo’un trafiğinin yüzde 75’i mobilden geliyor, siparişlerin ise yüzde 80’i mobilden alınıyor. Mobilde özellikle giyim ve tüketici elektroniği kategorilerinde satın almaya dönüş yüzde 50'yi geçti. 2020’de online alışverişin daha da gelişen teknolojiye bağlı olarak artışa devam edecek” diye konuştu.

Kuban, her yıl büyüyen e-ticaret pazarında rekabetin yoğunluğunun arttığını vurgulayarak, sektörde kulvarların netleştiğini ve uzmanlıkların önümüzdeki dönemde gittikçe daha çok değer kazanacağını kaydetti.

Doğru zamanda doğru teklifi sunmak online'da daha kolay

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral ise “Yeni teknolojiler sayesinde bu verileri doğru analiz edip alışverişe teşvik edecek yeni iş modellerinin bu yıl daha fazla konuşulacak”dedi.

2020 yılında da e-ticarette yine rekor büyüme görüleceğini ifade eden Kayral, “Çünkü doğru zamanda doğru teklifi sunmak online'da daha kolay. Satışları arttırabilmek için satıcıların e- ticarete daha fazla kaynak ayıracak. E-ticaretin kampanyalara çok daha elverişli olmasından dolayı, daha fazla kampanya yapılmasını, e-ticaret cirolarının daha da artmasını bekliyoruz. 2019’un son iki ayı çok yüksek cirolu geçti. Bekarlar Günü, Şahane Cuma, En Uzun Gece kampanyaları beklenenin üstünde ilgi gördü” diye konuştu.

Finansal gelişmeler ivme kazandırıyor

Türkiye’de ödeme hizmetleri için yeni bir dönem başladı. Meclis tarafından kabul edilen Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun yeni nesil dijital ödeme çözümlerinin yolunu açılmış oldu. Bir başka gelişme de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınacağı duyurulan Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi. Finansal teknolojiler alanındaki bu canlanma ilk olarak e-ticaret sektörüne ivme kazandıracak.

Sosyal medyadan ödeyebilmek oyunu değiştirdi

Yomi Kastro göre, sosyal ticaret yaygınlaşmaya devam edecek. Dünyada online kullanıcıların %55’inin satın alma kararları sosyal medyadan etkileniyor. Müşteri artık sosyal medyada gezerken hiç bölünmeden, başka bir kanala geçiş yapmadan alışveriş yapabiliyor. Z jenerasyonu sosyal kanallarda 3 kat daha fazla satın alma yapıyor. Bu sebeple şirketler sosyal ticareti daha çok önceliklendirecek.

Influencer’larla gerçek zamanlı kampanya

Influencer’larla ve kişiye özel içeriklerle yapılan yaratıcı kampanyaların sayısının artacak. Müşterilerini çok iyi tanıyan şirketlerin, gerçek zamanlı, kişiye özel kampanyalar öne çıkacak.

Müşteri ‘sosyal’ marka istiyor

E-ticaret ile müşterinin ‘marka’ algısı da dönüşüm geçirdiği kaydeden Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, “Buna bağlı olarak, sosyal bir marka olarak ön plana çıkabilmek de sektörün bir başka önceliği. Artık kullanıcının dijital kanallar aracılığıyla marka ile kurduğu birebir iletişimi en doğru şekilde nasıl yürütürüz, sosyal bir marka olarak kullanıcıya nasıl en hızlı şekilde ulaşırız konusunu konuştuğumuz bir noktadayız” diye konuştu.

Market alışverişleri online devam edecek

IOnline yemek ve market ürünleri siparişi sektöründe de ciddi bir büyüme potansiyeli olduğunu gördüklerini söyleyen Nevzat Aydın, “2020’de pazar hacminin arttığı bir sektör bizi bekliyor” dedi.