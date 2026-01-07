Dijital bankacılık devinden Türkiye hamlesi: Revolut, FUPS için harekete geçti

Son 1 yıldır Türkiye pazarına gireceği konuşulan Avrupa'nın en değerli fintech girişimi Revolut'un, Türkiye'nin ilk dijital mevduat bankası FUPS'u satın almak için görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.

Kaynaklar, görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını belirtirken, hem Revolut hem de FUPS açıklama yapmaktan kaçındı.

Ancak anlaşma sağlanırsa, satın alma işlemi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) onayına tabi olacak.

Avrupa'nın en değerli fintech girişimi

Milyarder Nik Storonsky'nin liderliğindeki Revolut'un dünya genelinde yaklaşık 70 milyon kullanıcısı bulunuyor. Şirket son aylarda İskandinav ülkelerinden Meksika'ya kadar uzanan yeni pazarları değerlendirmeye alırken, kasımda 75 milyar dolarlık değerleme ile Avrupa'nın en değerli girişimlerinden biri oldu.

Fintech hizmetleri sunan Türkiye'nin ilk dijital mevduat bankası FUPS ise 2022 yılında 1,5 milyar lira sermaye ile kuruldu. Türkiye Bankalar Birliği'nin güncel verilerine göre de şirketin toplam 60 çalışanı bulunuyor.