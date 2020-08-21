Dijital Dönüşümde KOBİ'ler

21 Ağustos 2020

Şeref Oğuz ve Hakan Güldağ, canlı yayınında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'i konuk ediyor. Canlı yayında dijital dönüşüm sürecinde KOBİ’lerin mevcut durumu ve dönüşüme nasıl hazırlanmaları gerektiği konusu tartışılıyor.

Şeref Oğuz: Dijitalleşme son 50 yıla damgasını vurdu. Ancak korona ile dijitalleşme şirketlerin ana ajandası haline geldi. Dijitalleşmeyi yönetemezseniz, kazancınız sınırlı kalabilir.

Yönetilmemiş dijitallaşme gelişme sağlamaz. Önce zihinde ne yapacağınızı bilmelisiniz, bu size yüzde 90’a varan gelişme yaşatabilir. Şebekeye akıl katmak en önemli unsur.

Hakan Güldağ: Yeni dünyada dijitalleşme fark yaratacaktır.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler: Dijitalleşmeden ne anladığımız çok önemli. Şirketler dijitalleşmeyi çok önemsiyorlar. Dijitalleşme şirketleri bir adım öne çıkarır. Hangi işletmenin hangi çözüme yatırım yapacağı önem taşıyor. Örneğin red kontrol çözümü işletmelerin çalışan verimliliğinde yüzde 20 artış sağlıyor. Red kontrol çözümü işletmelerin iş güvenliği giderinde yüzde 20 azalma, operasyon verimlilikte yüzde 10 artış sağlıyor. Bulut santral gibi çözümler var. Sabit veya mobil sistemlere bağlanarak kapsamlı çözümlere dahil olabiliyorsunuz. Globalde ihtiyaçlar 5 temelde toplanıyor. 1-Hızlı ticari yenilenme, 2-sağlık ve güvenlik, 3-hibrit çalışma modeli, 4-verimlilik ve otomasyon, 5-dijital uzmanlık. Geleceğe hazır işletmelerle ilgili bir araştırma yaptık. Şirketlerin yüzde 30’u bir yıl sonra normale dönerim diyorum. Yüzde 26’sı ise 6-12 arasında normalleşme olabilir diyor. KOBİ’lerin yüzde 60’ı benim sektörüm daraldı diyor. Şirketlerin büyük bölümü, pandemi döneminde uzaktan bağlanma çözümü istiyor. Siber güvenlik, veri kullanımı ve eğitim konusunda işbirlikleri geliştiriyoruz.