Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ve Finans Dünyası’nın stratejik partnerliği ve Dünya Gazetesi’nin canlı yayın sponsorluğunda gerçekleşen Forum İstanbul'un üçüncü gününde “Dijital Dönüşüm: Geometrik Hızla Değişim” panelinde konuşmacı olan Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren geliştirdikleri veri bazlı iş modelinin başka birçok ülkedeki dijital dönüşümü de başlattığını ve B2B ticarette nasıl fark yarattıklarını anlattı.

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO İnanç Erol, Envivo MEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Gürhan Kalelioğlu, Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li yer aldı.

“Dijital dönüşüme Türkiye'den liderlik etmek gurur verici”

Pandemiyle birlikte hızlanan bir değişim süreci içinde olduğumuza dikkat çeken Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, “Teknolojinin değişim hızı devam ediyor. Bu değişimler içerisinde ihtiyaçlar da değişiyor. Firmaların bu değişimden kendisini soyutlaması mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

Geliştirdikleri veri tabanlı B2B modelin sektörde bir ilk olduğunu ifade eden Diren, artan operasyonel verimlilik sayesinde bu modelin Philip Morris International’ın (PMI) faaliyet gösterdiği farklı pazarlarda da uygulanmaya başlandığını aktardı. Diren, “180 pazarda faaliyet gösteren çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Tamamen veri ile işleyen ve önemli ölçüde operasyonel verimlilik sağlayan bu iş modelinin farklı ülkelerde de uygulanmaya başlaması bize gurur veriyor.” dedi.

"Dijital yeteneklerinin artmasına yönelik programlar tasarladık"

Diren, “Birkaç sene önce tohumlarını atmaya başladığımız dijital dönüşüm hareketi ile hem bizim iş modelimiz gelişti hem de birlikte ticari faaliyetlerimize devam ettiğimiz 150 bin bakkalımızın dijitalleşme ile iş geliştirmesine yönelik fırsatlar oluştu. Büyük firmalar olarak yeni fikirleri, teknolojileri geliştirmek kadar bu teknolojilerin geliştirildiği ekosistemlerde yer almak da önemli. 10’dan fazla start-up’la birlikte çalışıyoruz ve bu girişimlerin büyümesinden, karşılıklı gelişim fırsatları oluşturmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Biz nasıl yeni iş modellerine ve ortaklıklara uyum sağlıyorsak, bakkal esnafımızın da değişen çağa adapte olabilmesi için dijital yeteneklerinin artmasına yönelik programlar tasarladık. Üniversite iş birliği ile hayata geçirdiğimiz dijital okuryazarlık eğitimleriyle esnafa 30 bin sertifika verildi. Amacımız bütün bakkal esnafımızın dijitalleşmenin tüm nimetlerinden faydalanarak işini geliştirebilmesi.” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin potansiyeline dikkat çeken Diren, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde birçok başarılı girişim görmeye başladık. Firmalar artık girişim ekosistemine hem odak hem de kaynak ayırıyor. Biz de ülkemizde bu girişimlerin artması için PMI çatısı altında oluşturulan 150 milyon dolarlık PM Equity Partner Fonu çerçevesinde yarışmalar düzenleyerek ve girişimcileri yakından takip ederek iş modelimize katabileceğimiz yeni fikirleri aramaya devam ediyoruz.”

Diren, aynı zamanda dijitalleşmenin kadın istihdamında fırsatlar oluşturacağını belirterek, “Kadının iş gücüne tam katılımı ile potansiyelimiz tam olarak ortaya çıkacak. Kadının olmadığı hiçbir ekosistemin büyümesi sürdürülebilir değil. Dijitalleşme ile hem mevcut işler daha esnek hale geliyor, hem yeni iş kolları türüyor. Pandeminin etkisiyle geriye giden kadın istihdamında fırsat, dijitalleşmeden ve dijital odaklı iş kollarından oluşuyor."şeklinde konuştu.