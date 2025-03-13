Dijital göçebeler için en iyi ülkeler listelendi! Türkiye de aralarında

Koronavirüs pandemisinin ardından beş yıl geçmesine rağmen, birçok şirket çalışanlarını tam zamanlı olarak ofise döndürmeye çalışırken, uzaktan çalışma trendi önemini korumaya devam ediyor. Dijital göçebeler için hangi ülkelerin en uygun olduğu konusunda araştırmalar da hız kesmeden sürüyor.

CNBC-e'nin haberine göre; dünyadaki vize süreçleriyle ilgili rehber hizmeti sunan VisaGuide.World, uzaktan çalışarak seyahat etmek isteyenler için en iyi ülkeleri belirlemek amacıyla geniş çaplı bir değerlendirme yaptı. Çalışmada ülkeler internet hızı, vergi politikaları, vize başvurularındaki gelir gereklilikleri, yaşam maliyeti, sağlık hizmetleri ve turizm popülaritesi gibi kriterlere göre puanlandı.

İspanya, dijital göçebeler için en uygun ülke oldu

Araştırmaya göre, İspanya üst üste ikinci kez uzaktan çalışmaya en uygun ülke seçildi. 2023'te yürürlüğe giren İspanya’nın uzaktan çalışma vizesi, başvuru sahiplerine en az 12 ay boyunca ülkede yaşama imkânı tanıyor. Bu vizeyi alabilmek için kişilerin aylık en az 2.600 euro (yaklaşık 2.750 dolar) gelir beyan etmeleri gerekiyor.

VisaGuide.World Proje Müdürü Lum Kamishi, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “İspanya, turistik cazibesi, güçlü sağlık sistemi, düşük gelir gereklilikleri ve makul vergi oranlarıyla dijital göçebeler için oldukça cazip bir ülke” dedi.

İspanya’nın uzaktan çalışma vizesi şartları:

* Son beş yıl içinde suç kaydı bulunmaması,

* Sağlık sigortasına sahip olunması,

* Bir yıllık geçerli iş sözleşmesi,

* En az üç yıllık iş deneyimi ya da üniversite diplomasına sahip olunması.

2024’te yapılan yeni düzenlemeyle vize sahiplerinin aile bireyleri de başvuru sahibine katılabilecek. Ancak, ek olarak her aile bireyi için aylık 1.000 dolar ek gelir beyan edilmesi gerekiyor.

BAE, internet hızıyla öne çıktı ancak yaşam maliyeti yüksek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dijital göçebeler için en iyi ikinci ülke olarak listede yer aldı. İnternet hızı konusunda en yüksek puanı alan BAE, genel sıralamada 4,4 puan aldı. Ancak, ülkenin yüksek yaşam maliyeti, genel puanını aşağıya çekti.

BAE’de dijital göçebeler için vergi yükümlülüğü olmaması ve sağlık sigortası masraflarının düşük olması avantaj sağlarken, Dubai’nin sanal çalışma programı, belirli gelir gerekliliklerini yerine getirenler için cazip seçeneklerden biri olarak dikkat çekti.

Türkiye 55 ülke arasında 44. sırada yer aldı

VisaGuide.World'ün verilerine göre Türkiye, uzaktan çalışmak için elverişli ülkeler listesinde 44. sırada kendine yer buldu. İnternet hızı konusunda en kötü puanları alan ülkelerden biri olan Türkiye, aynı zamanda sağlık hizmetleri konusunda da düşük bir performans sergiledi.

VisaGuide.World’ün Türkiye’ye verdiği genel puan 1,94 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin uzaktan çalışanlar için çekiciliğini artırabilmesi adına özellikle internet altyapısı ve sağlık hizmetleri konularında iyileştirmeler yapması gerektiği belirtiliyor.