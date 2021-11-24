Dijital hizmet vergisi kalkarsa 2 milyar lira vergi kaybı olur

Türkiye’nin de dahil olduğu 136 ülkenin Ekonominin Dijitalleşmesinden Kaynaklanan Vergi Sorunlarının Giderilmesine Yönelik İki Sütunlu Çözüm Beyanı üzerinde ekim ayında mutabakata varmasının ardından, bu alanda yeni adımlar gelmeye devam ediyor. Kamuoyuna duyurulan iki ayaklı çözümün ilk aşamasında 100 civarında çok uluslu şirketin kârlarının belirli bir kısmının geliri sağladıkları ülkelerde vergilendirilmesi öngörülüyor. Ancak söz konusu mutabakat aynı zamanda söz konusu ülkelerde uygulanan dijital hizmet vergisi ve dijital reklam ödemeleri üzerinden alınan vergilerin de kaldırılması anlamına geliyor. Başka bir ifade ile bu şirketler faaliyet gösterdikleri ülkelerde daha düşük oranlı vergiye tabi tutulacaklar..

2023’te 3.1 milyar lira bekleniyor

Dijital Hizmet Vergisi’ni henüz 2’nci yılını doldurmadan yürürlükten kaldırması gereken Türkiye, geçen yıl mart ayından itibaren tahakkuk eden Dijital Hizmet Vergisi kaleminden 310 milyon lirası ilk çeyrek, 345 milyon lirası ikinci çeyrek ve 144 milyon lirası da üçüncü çeyrek olmak üzere 800 milyon lira gelir elde edilmişti. Bu yılın tamamında ise 2 milyar 138 milyon liralık vergi tahsilatı öngörülüyor. Bütçe Kanun Teklifi’ne göre ise bu kalemde gelecek yıl 2 milyar 733 milyon lira, 2023’te 3 milyar 107 milyon lira, 2024 yılında ise 3 milyar 519 milyon lira gelir bekleniyor. E. Gelir İdaresi Başkan Yrd. Bülent Taş, vergialgi.net’te yayımlanan makalesinde, internet üzerinden reklam gelirleriyle ilgili olarak stopaj yoluyla 2021 yılında 100 milyon lira vergi toplandığını bildirdi. Dijital Hizmet Vergisi’nin KDV’nin matrahına dahil olduğunu da söyleyen Taş, bu verginin kaldırılmasıyla 2021 yılı rakamlarıyla bütçede gelir kaybının 560 milyon lira olacağını aktardı.

“Yıllık gelir 3 milyardan 760 milyona düşecek”

Yüzde 7.5 olan Dijital Hizmet Vergisi kapsamında 2021 yılı matrahını 37.3 milyar lira olarak hesaplayan Bülent Taş, “Çok uluslu şirketlerden Google’un dahil olduğu Alphabet gurubunun vergi öncesi kârlılık oranı %30 civarındadır. Benzer şekilde Facebook’un vergi öncesi karlılık oranı %40 civarındadır. Bu çerçevede Türkiye’den elde edilen hasılata söz konusu karlılık oranının %10 geçen kısmı uygulandığında kabaca Türkiye’nin vergilendirebileceği matrah 2,3 milyar TL olmaktadır. Bunun üzerinden %25 kurumlar vergisi ve %15 stopaj uygulanabildiği noktasından hareketle Türkiye’nin elde edebileceği vergi geliri 760 milyon TL olabilmektedir” dedi. Taş’ın bu hesaplamasına göre, Türkiye gerekli yasal düzenlemeyi yapar ve Dijital Hizmet Vergisi’ni kaldırırsa, bütçe gelir kaybı bugünkü fiyatlarla yıllık 2 milyar lira civarında olacak.

Türkiye ve ABD’den ortak beyan

Dijital vergi konusunda Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşmaya ilişkin ortak beyan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sayfasında yayımlandı. Beyanda, “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Dijital Hizmet Vergisi ve ABD’nin Dijital Hizmet Vergisi’ ne ilişkin ticari tedbirleri bakımından, Tek Tarafl ı Önlemler Uzlaşması kapsamında geçerli olan şartların aynısının Türkiye ile ABD arasında da geçerli olacağı konusunda anlaşmışlardır” ifadesi yer aldı.