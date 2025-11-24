Dijital iş gücü teknolojileri, 13 trilyon dolarlık etki yaratacak
Yapay zekâ CRM’i Salesforce, “Agentic Enterprise” temalı 13. Innovation Day kapsamında IDC (International Data Corporation) iş birliğiyle hazırlanan “'Voice of the CEO on Digital Labor’” başlıklı yeni küresel araştırmayı paylaştı. Rapora göre, otonom yapay zekâ teknolojileri kurumların çalışma biçimlerini yeniden şekillendiriyor ve küresel ekonomiye büyük bir ivme kazandırıyor.
Sevilay ÇOBAN
Araştırma, dijital iş gücü teknolojilerinin 2030'a kadar 13 trilyon dolarlık ekonomik etki yaratacağını ve yapay zekâya yatırılan her 1 doların küresel ekonomiye 4,60 dolar değer kattığını ortaya koyuyor. Salesforce Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı Sinan Erkiner, insanların ve yapay zekâ ajanlarının yan yana çalıştığı yeni bir çağa girildiğini belirterek, “Agentic Enterprise, akıllı iş yapış biçiminin bir sonraki evrimi; burada yapay zekâ yalnızca çalışanlara yardımcı olmuyor, tüm organizasyonu dönüştürüyor. Türkiye, bölgenin en dinamik ve yeniliğe en hızlı uyum sağlayan pazarlarından biri. Şirketler ölçülebilir sonuçlar yaratan yenilikleri benimsemekte çok istekli. Artık Türk kurumlarının ajantik yapay zekâyı pilot aşamalardan çıkararak ölçeklenebilir, gerçek iş sonuçları üreten bir şekilde uyguladığını görüyoruz” dedi.
Agentic Enterprise: Yeni bir işletim modeli
Agentic Enterprise yaklaşımında yapay zekâ ajanları yalnızca bireyleri ve ekipleri değil, tüm işletmeyi destekliyor. Ajanlar hem iç hem dış süreçlere kesintisiz şekilde entegre olarak, daha önce hayal edilemeyen yeni yetkinlikler, gelir modelleri ve çalışma biçimlerinin kapısını aralıyor. Sinan Erkiner, Agentforce sayesinde Salesforce müşterilerinin milyonlarca dolar yatırım yapmadan veya sıfırdan sistem kurmadan agentic dönüşüm yolculuğuna çıkabildiğini ifade ederek, yüzlerce sektör ve kullanım senaryosu için güvenli, denetlenebilir ve kurumlara özel yapay zekâ ajanlarını önceden oluşturduklarını kaydetti.
“Agentic Çağ, yeni fırsatlarla birlikte yeni beceriler de gerektiriyor” diyen Erkiner, IDC’ye göre Salesforce Ekonomisi’nin 2022–2028 yılları arasında 2 trilyon doların üzerinde yeni iş geliri yaratacağını ve 11 milyon yeni istihdam sağlayacağını belirtti. Erkiner, ücretsiz eğitim platformu Trailhead aracılığıyla profesyonellere 'AI eğitmeni', 'ajan geliştiricisi' ve 'karar denetçisi' gibi yeni rol ve beceriler kazandırdıklarını aktararak, “Ajanik yapay zekâ insanları değil, potansiyellerini büyütüyor” dedi.
Salesforce ve OpenAI iş birliği genişliyor
Salesforce ve OpenAI’ın Agentforce ile ChatGPT platformlarını entegre ederek çalışan ve müşteri deneyimlerinde yeni bir çağ başlattığı açıklandı. Kullanıcıların artık ChatGPT üzerinden Salesforce kayıtlarını sorgulayabildiği, müşteri konuşmalarını özetleyebildiği veya Tableau panelleri oluşturabildiği belirtildi.