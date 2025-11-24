Dijital iş gücü teknolojileri, 13 trilyon dolarlık etki yaratacak

Sevilay ÇOBAN

Araştırma, dijital iş gücü teknolojilerinin 2030'a kadar 13 trilyon dolarlık eko­nomik etki yaratacağını ve ya­pay zekâya yatırılan her 1 do­ların küresel ekonomiye 4,60 dolar değer kattığını ortaya ko­yuyor. Salesforce Gelişen Pa­zarlar Başkan Yardımcısı Si­nan Erkiner, insanların ve ya­pay zekâ ajanlarının yan yana çalıştığı yeni bir çağa girildiği­ni belirterek, “Agentic Enterp­rise, akıllı iş yapış biçiminin bir sonraki evrimi; burada yapay zekâ yalnızca çalışanlara yar­dımcı olmuyor, tüm organizas­yonu dönüştürüyor. Türkiye, bölgenin en dinamik ve yenili­ğe en hızlı uyum sağlayan pa­zarlarından biri. Şirketler öl­çülebilir sonuçlar yaratan ye­nilikleri benimsemekte çok istekli. Artık Türk kurumları­nın ajantik yapay zekâyı pilot aşamalardan çıkararak ölçek­lenebilir, gerçek iş sonuçları üreten bir şekilde uyguladığını görüyoruz” dedi.

Agentic Enterprise: Yeni bir işletim modeli

Agentic Enterprise yaklaşı­mında yapay zekâ ajanları yal­nızca bireyleri ve ekipleri de­ğil, tüm işletmeyi destekliyor. Ajanlar hem iç hem dış süreç­lere kesintisiz şekilde entegre olarak, daha önce hayal edile­meyen yeni yetkinlikler, gelir modelleri ve çalışma biçimle­rinin kapısını aralıyor. Sinan Erkiner, Agentforce sayesinde Salesforce müşterilerinin mil­yonlarca dolar yatırım yapma­dan veya sıfırdan sistem kur­madan agentic dönüşüm yol­culuğuna çıkabildiğini ifade ederek, yüzlerce sektör ve kul­lanım senaryosu için güvenli, denetlenebilir ve kurumlara özel yapay zekâ ajanlarını önce­den oluşturduklarını kaydetti.

“Agentic Çağ, yeni fırsatlarla birlikte yeni beceriler de gerek­tiriyor” diyen Erkiner, IDC’ye göre Salesforce Ekonomisi’nin 2022–2028 yılları arasında 2 trilyon doların üzerinde yeni iş geliri yaratacağını ve 11 milyon yeni istihdam sağlayacağını belirtti. Erkiner, ücretsiz eği­tim platformu Trailhead ara­cılığıyla profesyonellere 'AI eğitmeni', 'ajan geliştiricisi' ve 'karar denetçisi' gibi yeni rol ve beceriler kazandırdıklarını ak­tararak, “Ajanik yapay zekâ in­sanları değil, potansiyellerini büyütüyor” dedi.

Salesforce ve OpenAI iş birliği genişliyor

Salesforce ve OpenAI’ın Agentforce ile ChatGPT platformlarını entegre ederek çalışan ve müşteri deneyimlerinde yeni bir çağ başlattığı açıklandı. Kullanıcıların artık ChatGPT üzerinden Salesforce kayıtlarını sorgulayabildiği, müşteri konuşmalarını özetleyebildiği veya Tableau panelleri oluşturabildiği belirtildi.