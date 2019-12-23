Dijital köprü ile Türkiye sanayisini dönüştürüyor
Teknoloji tedarikçisi ile bu teknolojilere ihtiyaç duyan sanayici arasında kopukluğu gidermek üzere yola çıkan TÜSİAD SD2, bugün ikinci yılının plaketlerini veriyor, üçüncü yılı için başvurulara başlıyor.
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