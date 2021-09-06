Dijital Lira'nın pilot testleri sürecek

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) Dijital Lira için ileri aşama pilot testlere devam edileceği belirtildi.

Programda dijital paranın teknolojik, ekonomik ve hukuki yapılarıyla ilgili çalışmaların sonuçlarının değerlendirilerek, Dijital Lira Araştırma Geliştirme Projesi’nin birinci faz pilot bulguları doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlere devam edileceği vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın mart ayında açıkladığı ekonomi reform takviminde de Dijital Lira'nın hukuki altyapısının oluşturulması ve dijital bankacılık lisanslamalarına imkan tanıyan düzenlemenin yürürlüğe girmesi hedefi 31 Aralık 2021 olarak belirlenmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dijital paralarla ilgili çalışmaların yoğunlukla devam ettiğini belirtmiş, eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacaklarını açıklamıştı.