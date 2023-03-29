Dijital otomasyon ile tarım ayağa kalkar

Ziya İPEK

NETAFIM Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız, deprem bölgesinde durma noktasına gelen tarımsal faaliyetlerin yeniden ayağa kalkması için dijital otomasyon ürünlerinin katkı sağlayacağını söyledi. Parmaksız, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük depremlerin buradaki tarımsal üretimi ciddi oranda etkilediğini anımsatarak, teknik destek, yoğun işçilik ve arazide fiziki olarak bulunmayı gerektirmeyen dijital otomasyonlara ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Parmaksız, bu sayede otomasyon ve veri akışıyla tarla ve bahçedeki süreçlerin, meteorolojik etkilerin, bitkilerin besin ve su faydalanımlarının uzaktan, anlık olarak takip edilerek, tedbirlerin hızlıca alınabileceği kontrollü tarıma imkan tanınacağını anlattı.

Dijital tarımın, özellikle sera ve bahçelerde, üreticinin günlük sulama ve gübreleme faaliyetlerini yönetmelerine olanak tanıdığını, bu sayede farklı ölçekteki sulama sistemlerinin, planlama, uygulama ve doğrulama aşamalarında, hassas sulama ve gübreleme sürecini de yönetilebildiğine dikkat çeken Parmaksız, NETAFIM’in akıllı tarım uygulaması için geliştirdiği Growsphere işletim sistemi sayesinde tablet, PC ve herhangi bir mobil servis sağlayıcı vasıtasıyla uzaktan erişimin mümkün olabildiğini aktardı.

Parmaksız, farklı mahsullerin ekildiği arazilerde, bitki gruplarının farklı düzeyde ihtiyaç duyduğu su, gübre ve asit takviyesinin sadece tek bir ana boru seviyesinde değil, aynı zamanda damla sulama boruları düzeyinde de önceden belirlenen saat aralığında vanaların açma kapama mekanizması ile kontrol ve izlenirliğinin sağlanabildiğini bildirdi.

Parmaksız, "Ana kontrol ünitesinin yanı sıra, diğer sensor, meteoroloji istasyonları, vana ve filtre işlerliği de tam kontrol altına alınabiliyor. Kullanıcı dostu pek çok işlevi beraberinde sunan Growsphere’in etkin kullanılması, çiftçilerin dozajlama sınırları dahilinde sulama ve gübreleme yapmasına imkân verirken, işletim sistemi, hatalı ve eksik program ayarlarını düzenleyen uyarı mesajları da kullanıcılara iletiliyor" dedi.

Pınar Parmaksız, deprem sonrasında damla sulama sistemlerinin işlerliğinde bir sorun görülmediğini belirterek, "Bununla beraber kuyudan çekilen suyla, damla sulama yapılması durumunda, toprak katmanlarının deprem sebebiyle hareket etmesiyle, kuyudan çıkan suyun daha fazla kirlendiği, bu sebeple doğru filtrasyon mekanizmalarının kullanılarak akıllı sulama sistemlerinin çalıştırılmasının daha fazla önem kazandığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Parmaksız, dijital tarım pazarının 2025 yılında dünyada 11 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasının öngörüldüğünü ancak ülkemizde henüz dijital tarım konusunda yeterince mesafe alınamadığını kaydetti.

“Bayilerimize özel destekler sağlıyoruz”

Pınar Parmaksız, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ilk gününden itibaren, bölgede faaliyet gösteren yerli ve yabancı yardım kuruluşlarıyla koordinasyon halinde çalıştıklarını bildirdi. İlk etapta fabrikanın bulunduğu Adana Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta konuşlandırılmak üzere konteyner bağışında bulunduklarını belirten Pınar Parmaksız, bölgede faaliyet gösteren bayilerinin işletmelerini ayakta tutabilmek için özel destekler sağladıklarını kaydetti. Parmaksız, "Bununla beraber, kısa vadeli yardımlarımızın ötesinde, bölgede faaliyet gösteren başta çiftçilerimizin ve bölge halkının, zor şartlarda barınma mücadelesi veren çocuklarımızın dertlerini hafifletmek üzere planlamalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.