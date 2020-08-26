'Dijital pazarlama ile gelirler yüzde 20 artıyor'

26 Ağustos 2020

Boston Consulting Group'un (BCG) gerçekleştirdiği “Veriye dayalı pazarlamadaki dönüşümle güçlü büyümeyi sağlama” araştırmasına göre, dijital pazarlama yeteneklerini geliştiren işletmeler, yüzde 20'ye kadar gelir artışı ve maliyetlerde ise yüzde 30'a varan tasarruf elde edebiliyor.

Araştırmaya göre, veriye dayalı ileri teknolojilerin kullanımının dört ila altı haftada etki ederken, reklam verenler bu sayede hedef kitlelerine dokunan aksiyonlarını yüzde 50 oranında artırabiliyor. Bu artış ise işlem başına maliyette yüzde 44 oranında tasarruf ve reklam harcamalarından elde edilen gelirde yüzde 33'e varan artış avantajı sunuyor.

"İK profesyonellerinin radarında dijital pazarlama var"

BCG'nin gerçekleştirilen “Veriye dayalı pazarlamadaki dönüşümle güçlü büyümeyi sağlama” araştırmasını değerlendiren EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, şirketler için dijital pazarlamanın artık alternatif değil ana strateji olduğuna dikkat çekti. Bu alanda yeterince uzmanlaşmanın, faklı satış kanalları hakkında bilgi sahibi olmanın ve yetkinlik alanını geliştirmenin ciddi ve derin bir bilgi birikimi gerektirdiğini söyleyen Bülbül, "Dijital pazarlamada başarılı stratejiler oluşturmak isteyen şirketler, kurum kültürlerine yatırım yaparken bu alanda yetkin insan kaynaklarına ulaşmak ve mevcut pazarlama takımına yeni yetenekler kazandırmak için çaba harcıyor. Yetişmiş insan kaynağı, şirketlere yüzde 20’ye varan ek kazançlar sağlıyor. Maliyetlerde ise yüzde 30’a varan bir tasarruf sağlanabiliyor.” dedi.

EG Bilişim olarak her büyüklükteki işletmenin dijital pazarlama teknolojilerinden kolayca yararlanabilmesini sağladıklarını aktaran Bülbül, “İşletmelere dijital pazarlama alanında oluşturduğumuz bilgi birikimimizi aktararak bu alanda varmak istedikleri hedefe yönelik stratejilerini belirliyor ve onlarla birlikte bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.