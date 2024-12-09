Dijital reklamcılık yükseliyor: Sektörde rekor büyüme beklentisi

Dijitalleşmenin etkisiyle reklam sektörü 2024’te rekor büyümeyle 1 trilyon dolarlık gelir sınırını geçecek. Google, Meta, Amazon, ByteDance ve Alibaba gibi teknoloji devleri, toplam reklam gelirlerinin yarısından fazlasını elde ederek pazara damgasını vurdu. Geleneksel medya ise reklam gelirlerinde kayıplarla karşı karşıya kaldı.

Reklam gelirlerinde dijital hakimiyet

Medya ajansı GroupM’nin raporuna göre, küresel reklam sektörü 2024’te %9,5 büyüyerek beklentilerin üzerine çıktı. 2025’te de %7,7 oranında bir büyüme öngörülüyor. Bu büyümenin büyük kısmı dijital reklamcılık alanında gerçekleşirken, televizyon, basılı medya ve radyo gibi geleneksel kanallar gelir kaybı yaşıyor.

Raporda dijital reklamların 2024 sonunda küresel reklam gelirlerinin %73’ünü oluşturacağı belirtildi. Akış hizmetleri ve dijital yayıncılık dahil edildiğinde bu oran %82’ye kadar çıkıyor. 2024 yılında dijital reklamların %12,4, 2025’te ise %10 büyümesi bekleniyor.

ABD ve Çin reklam pazarında öne çıkıyor

ABD, 2025 yılı itibarıyla 379 milyar dolarlık gelirle dünyanın en büyük reklam pazarı olmaya devam edecek. Ancak artan borçlanma maliyetleri ve güçlü dolar, ABD pazarında büyümeyi sınırlayabilecek unsurlar arasında yer alıyor. Çin ise 2024’te %13,5’lik büyümeyle 204,5 milyar dolarlık reklam gelirine ulaşacak.

İngiltere, Avrupa’nın en büyük reklam pazarı olarak 53,2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak ve bu yıl %8,3 oranında büyüme kaydedecek.

Geleceğin reklamcılığı: Yapay zeka ve otomasyon

Raporda, yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin reklam sektöründe inovasyonu hızlandırarak büyümeye destek sağlayacağı vurgulandı. Teknoloji destekli çözümlerin, pandemi sonrası yavaşlayan ekonomik toparlanmayı destekleyeceği ifade edildi.

Basılı medya reklam gelirlerinde 2024’te %4,5, 2025’te ise %3 oranında düşüş yaşanması bekleniyor. Televizyon reklamlarının ise 2024-2029 yılları arasında yalnızca %2,4 oranında büyüme göstereceği tahmin ediliyor.

Dijitalleşmenin giderek daha baskın hale geldiği reklam dünyasında, teknoloji devlerinin hakimiyeti ve yapay zeka odaklı reklam stratejileri, sektörün geleceğini belirleyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor.