Dijital TL için ilk somut adım: Merkez Bankası platform oluşturdu

ANKARA (DÜNYA) - Merkez Bankası, Dijital TL geliştirilmesi kapsamında ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturulduğunu açıkladı. Merkez Bankasından yapılan açıklamada oluşturulacak dijital paranın “mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte” olacağı belirtildi. Açıklamada yapılacak çalışmalar sıralanırken, Dijital TL’nin tedavüle alınması konusunda nihai karar verilmediğinin altı çizildi ve çalışmanın bir “AR-GE Projesi” olduğunun altı çizildi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada işbirliğinin niteliğine ilişkin olarak “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır” şeklinde tanımlandı.

Banka açıklamasında, Merkez Bankası ile sayılan kurumlar arasında mutabakat zaptı yapıldğı belirtildi. Dijital TL için yürütülecek AR-GE projesinde, teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçlerinin platform içindeki kuruluşlarla yapılacağı bildirildi.

Bankamız ile ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM arasında ikili mutabakat zabıtlarını imzalayarak oluşturduğumuz “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” ülkemize hayırlı olsun. https://t.co/XYySbYMcJv pic.twitter.com/cK1hRYVKXC — Şahap Kavcıoğlu (@sahapkavcioglu) September 15, 2021

Platform genişleyecek

Yazılı açıklamada proje kapsamında birinci faz olarak tanımlanan stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılmasının ardından platforma yeni katılımlar olacağı vurgulandı.

Açıklamaya göre, birinci faz pilot uygulamada şu aşamalar gerçekleştirilecek.

-TCMB nezdinde prototip Dijital Türk Lirası Ağı tesis edilecek.

-Teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek.

-Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirilecek.

-Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testler yapılacak.

Dijital TL’nin dolaşıma sokulması konusunda nihai karar yok

Merkez Bankası açıklamasında Dijital TL’nin bir “AR-GE projesi” olduğu vurgulanırken, dijital TL’nin tedavülüne yönelik nihai bir karar verilmediğinin altı çizildi. Açıklamada, “Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir. Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanmaktadır” denildi.

Merkez Bankası, testler sonrasında 2022 yılı içinde birinci faz sonuçlarının duyurulacağı açıklandı.