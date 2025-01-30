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Dijital Türk Lirası finansal sisteme dört alanda katkı sağlayacak

Merkez Bankası'nın Dijital Türk Lirası projesi, finansal kapsayıcılığı artırarak ödeme işlemlerinde bağımsızlık sağlamak ve banka hesabı gerektirmeyen dijital para kullanımını mümkün kılmak hedefliyor. Dijital Türk Lirası'nın, vatandaşların ödeme sistemlerine 7/24 erişimini kolaylaştırarak, finansal aracı kurumlara olan bağımlılığı ortadan kaldırması bekleniyor.

Dünya Gazetesi
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Merkez Bankası’nın (TC­MB) blog sayfası Merke­zin Güncesi'nde yer alan "Dijital Türk Lirası: Fayda ve Fırsatlar" başlıklı analizde, dijital Türk li­rasının, dolaşıma girdikten son­ra tamamlayıcı bir ödeme kanalı oluşturulması, finansal kapsayı­cılık oranının artırılması, gelişen yenilikçi kullanım alanları için bir taban oluşturulması ve öde­melerde bölünmüşlüğün azaltıl­ması gibi çeşitli katkılar sağla­ması beklendiğini belirtildi.

Ödeme işlemlerinde bağımsızlık getirecek

Halihazırda, TCMB tarafın­dan finansal kuruluşlar üzerin­den vatandaşların kullanımına sunulan ödeme sistemlerinin bulunduğu belirtilen analizde, "Mevcut dijital ödemelerde kul­lanılan banka parasının dolaşı­mına ek olarak dijital para sis­temi ile Merkez Bankası parası­nın da dijital olarak anlık ve 7/24 dolaşımı sağlanacak.

Bununla birlikte dijital Türk lirası, dijital ödeme hizmetlerine her vatan­daşın erişebilmesini sağlamak için önemli bir fırsat olacak. Va­tandaşlar, dijital para hizmetine erişim için kullandıkları finan­sal aracı kurumlara ödeme iş­lemleri yönünden bağımlı olma­yacaklar" ifadelerine yer verildi.

Analizde, TCMB'nin, dijital Türk lirasını anlık ödeme siste­mi FAST'a paralel ayrı bir çözüm olarak tasarladığı vurgulanarak, "Vatandaşların kullanımına su­nulan dijital merkez bankası pa­rası ile tamamlayıcı bir ödeme kanalının varlığı, parasal ege­menliğin sürdürülmesine hiz­met edebilir ve hem kullanıcı ter­cihleri için çeşitlilik hem de ola­ğanüstü durumlar için yedeklilik sağlayabilir.

Mevcut ödeme sis­temleri altyapıları üzerine inşa edilen ve merkez bankası para­sını kullanıcıya sunan ek bir öde­me kanalı kurulması mümkün olmakla birlikte böyle bir çözüm mevcut sistemlere doğrudan ba­ğımlı olunması sebebiyle isteni­len yedekliliği sağlayamaz. Bu bağlamda, dijital para için ayrı bir sistem geliştirilmekle birlik­te dijital para ve kaydi para arası dönüşümler için mevcut TCMB ödeme sistemleriyle entegras­yon da sağlanmakta"denildi.

Banka hesabına gerek kalmayacak

Bankacılık sistemindeki yay­gın katılıma rağmen dijital öde­melerin ve erişimin geliştiril­mesi için hâlâ alan bulunduğu aktarılan analizde, nakit özellik­lerini de içeren bir biçim olarak dijital paranın, banka hesabı bu­lunmadan da herkes tarafından kullanılabileceği belirtildi. Ana­lizde, bu nedenle dijital Türk li­rası hesapları için banka hesabı gerektirmeyen bir model tasarı­mın ön plana çıktığı ifade edile­rek, iki katlı model gözetilmekle birlikte ödeme ve transfer işlem­leri için belli bir finansal aracı kuruma bağımlılık oluşmaması­nın hedeflendiği aktarıldı.