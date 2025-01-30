Dijital Türk Lirası finansal sisteme dört alanda katkı sağlayacak

Merkez Bankası’nın (TC­MB) blog sayfası Merke­zin Güncesi'nde yer alan "Dijital Türk Lirası: Fayda ve Fırsatlar" başlıklı analizde, dijital Türk li­rasının, dolaşıma girdikten son­ra tamamlayıcı bir ödeme kanalı oluşturulması, finansal kapsayı­cılık oranının artırılması, gelişen yenilikçi kullanım alanları için bir taban oluşturulması ve öde­melerde bölünmüşlüğün azaltıl­ması gibi çeşitli katkılar sağla­ması beklendiğini belirtildi.

Ödeme işlemlerinde bağımsızlık getirecek

Halihazırda, TCMB tarafın­dan finansal kuruluşlar üzerin­den vatandaşların kullanımına sunulan ödeme sistemlerinin bulunduğu belirtilen analizde, "Mevcut dijital ödemelerde kul­lanılan banka parasının dolaşı­mına ek olarak dijital para sis­temi ile Merkez Bankası parası­nın da dijital olarak anlık ve 7/24 dolaşımı sağlanacak.

Bununla birlikte dijital Türk lirası, dijital ödeme hizmetlerine her vatan­daşın erişebilmesini sağlamak için önemli bir fırsat olacak. Va­tandaşlar, dijital para hizmetine erişim için kullandıkları finan­sal aracı kurumlara ödeme iş­lemleri yönünden bağımlı olma­yacaklar" ifadelerine yer verildi.

Analizde, TCMB'nin, dijital Türk lirasını anlık ödeme siste­mi FAST'a paralel ayrı bir çözüm olarak tasarladığı vurgulanarak, "Vatandaşların kullanımına su­nulan dijital merkez bankası pa­rası ile tamamlayıcı bir ödeme kanalının varlığı, parasal ege­menliğin sürdürülmesine hiz­met edebilir ve hem kullanıcı ter­cihleri için çeşitlilik hem de ola­ğanüstü durumlar için yedeklilik sağlayabilir.

Mevcut ödeme sis­temleri altyapıları üzerine inşa edilen ve merkez bankası para­sını kullanıcıya sunan ek bir öde­me kanalı kurulması mümkün olmakla birlikte böyle bir çözüm mevcut sistemlere doğrudan ba­ğımlı olunması sebebiyle isteni­len yedekliliği sağlayamaz. Bu bağlamda, dijital para için ayrı bir sistem geliştirilmekle birlik­te dijital para ve kaydi para arası dönüşümler için mevcut TCMB ödeme sistemleriyle entegras­yon da sağlanmakta"denildi.

Banka hesabına gerek kalmayacak

Bankacılık sistemindeki yay­gın katılıma rağmen dijital öde­melerin ve erişimin geliştiril­mesi için hâlâ alan bulunduğu aktarılan analizde, nakit özellik­lerini de içeren bir biçim olarak dijital paranın, banka hesabı bu­lunmadan da herkes tarafından kullanılabileceği belirtildi. Ana­lizde, bu nedenle dijital Türk li­rası hesapları için banka hesabı gerektirmeyen bir model tasarı­mın ön plana çıktığı ifade edile­rek, iki katlı model gözetilmekle birlikte ödeme ve transfer işlem­leri için belli bir finansal aracı kuruma bağımlılık oluşmaması­nın hedeflendiği aktarıldı.