Dijital ve yeşil dönüşüm hedefinde yeni teşvikler yolda: Türkiye Ar-Ge ve ihracatta zirveye ulaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen Makina İmalatçıları Birliği Toplantısı'nda Türkiye’nin son 22 yıldaki sanayi ve teknoloji atılımlarını ele aldı.

2000'lerin başlarında Ar-Ge kavramının sınırlı bilinirken, günümüzde Türkiye’nin 270 bini aşkın Ar-Ge çalışanına ve 104 teknoparka sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Kacır, Ar-Ge projelerinin sayısının 11 bine ulaştığını açıkladı.

Kacır, Türkiye'nin milli gelirinin 238 milyar dolardan 1 trilyon dolara yükseldiğini ve sanayi ürünleri ihracatının 262 milyar dolara çıktığını belirtti. OSB’lerin sayısının 362’ye ulaştığını ve bu bölgelerdeki istihdamın 2 milyon 700 bin olduğunu vurgulayan Bakan, sanayi alanında toplam istihdamın 6 milyon 700 bine ulaştığını kaydetti.

Bakan Kacır, Türkiye'nin dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine öncelik verdiğini söyleyerek bu çerçevede 2030’a kadar 30 milyar dolarlık teşvik planladıklarını belirtti.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm Merkezleri kurulması için firmaların teşvik edildiğini aktaran Bakan Kacır, “Bu dönüşümle sanayimizin çevre dostu ve teknolojik altyapıya sahip hale gelmesini hedefliyoruz” dedi.

Yatırım teşviklerinde ise sanayicilere 750 milyar liralık destek sunulurken, yeni bir teşvik sisteminin de yakında duyurulacağı bilgisini paylaştı.

Ayrıca, Bakan Kacır Türkiye’nin daha önce ihmal edilen şehirlerinde yerel kalkınma programları başlattıklarını ve büyük firmaların Ar-Ge yatırımları konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri ve sanayi temsilcileri de katıldı.