Dijital Vergi Dairesi ile 7 gün 24 saat hizmet

Canan SAKARYA

Ekim ayında çalışmalarına başlayacak olan meclisin öncelikli gündemini ekonomi yasaları oluşturacak. Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere vergi kanunlarında değişiklik yapılması için çalışma yürütülüyor. Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren ayrı bir torba kanun teklifinin de hazırlıkları sürüyor.

AK Parti kaynakları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi düzenlemelerini içeren 55 madde civarındaki kanun teklifi üzerinde çalıştıklarını, mükellef lehine bir dizi düzenlemeye gidileceği bilgisini verdiler. AK Parti Meclis Grubu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yasa teklifinin Meclis açılır açılmaz verilmesi, Ekim ayının ilk haftasında TBMM Plan Bütçe Komisyonunun gündemine alınarak 2022 yılı bütçe görüşmeleri başlamadan önce kanunlaştırılması planlanıyor.

Hazırlanan yasa teklifi taslağı büyük ölçüde Mart ayında açıklanarak takvime bağlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev alanına giren başlıklardan oluşacak. Ekonomi reform paketinde yılın ilk yarısı için planlanan reformlar büyük oranda hayata geçirildi. Ekonomi Reform paketinde yılın ikinci yarısında Vergi Usul Kanununa gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde 31 Aralık 2021 tarihine kadar güncellenmesi öngörülüyor. Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” uygulamasının üç faz halinde hayata geçirilmesi hedeflenirken, ilk faz kapsamında kanuni düzenleme yapılması gerekiyor.Dijital Vergi Denetimi sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme sürelerinin kısaltılması da hem kanun hem idari düzenleme gerektiren ve 31 Aralık 2021’e kadar tamamlanması planlanan işler arasında bulunuyor.

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı taslak çalışmada çiftçiye verilen tarımsal desteklerden vergi kesintisinin kaldırılması konusu da gündeme alındı. Düzenlemenin kanunlaşması ile Gelir Vergisi Kanununda yapılacak değişiklik çerçevesinde çiftçiye verilen mazot, gübre desteklemelerinden vergi kesintesi yapılmayacak. Şanlıurfa’da bir grup çiftçi devletten aldıkları destekten yüzde 4 oranında vergi kesintisini Danıştay’a taşıyarak verginin kaldırılmasını istemişti.

Hal Kanunu ve Kooperatifçilik için çalışmalar sürdürülüyor

Uzun zamandır tartışılan ve geçtiğimiz yıllarda yasa taslağı da hazırlanmasına rağmen kanunlaştırılamayan Hal Kanunu bu dönem yeniden gündeme geldi. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesini öngören Hal Yasası Teklifi yıl sonuna kadar meclise sunulacak. Ticaret Bakanlığı ile AK Parti’nin bir süredir üzerinde çalıştığı Kooperatifçilik Kanunu ile kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının daha şeffaf ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşturacak adımlar atılacak. Ticaret Bakanlığı her iki yasa teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.