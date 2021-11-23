‘Dijital vergi’de süreç nasıl işleyecek?

ABD ve Türkiye, dijital hizmet vergilerinin kaldırılması için şartlar üzerinde anlaştı. ABD ve Türkiye 2023'ten itibaren dünya genelinde uygulanacak yeni kurumlar vergisi anlaşmasına geçiş sürecine girecek.

PWC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı ve Dünya Gazetesi yazarı Zeki Gündüz, Türkiye ile ABD'nin dijital hizmet vergilerinin kaldırılması konusunda anlaştığı yönündeki haberi DÜNYA’ya değerlendirdi.

Sağlanan anlaşmanın ardından izlenecek süreçle ilgili bilgi veren Gündüz, konunun diğer beş ülke gibi bir mutabakatla neticelenmesinin bu konudaki tartışmaların hararetini bir süre düşürmesini beklediklerini de belirtti: “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin daha önce ABD ile İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Avusturya arasında 21 Ekim de yapılan anlaşmaya dahil edilmesi konusunda ABD ile mutabakata varılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye 8 Ekim 2021 de 134 ülke ile birlikte dijital ekonominin vergilenmesi konusundaki siyasi uzlaşıya dahil olmuştu. Şimdi ABD ile varılan bu mutabakat ile yeni düzenlemeler yürürlüğe girene kadar Türkiye Dijital Hizmetler Vergisi uygulamaya devam edecek, 1.1.2022 ile yeni yapılacak ve karın %15 inin elde edildiği ülkede vergilenmesine imkan verecek yeni düzenleme yürürlüğe girene kadar yeni düzenlemeye göre fazladan alınan vergi yeni düzenleme yürürlüğe girdikten sonra tahakkuk edecek vergilerden indirilecek.

Türkiye diğer beş ülke gibi bu mutabakata varmasaydı ABD ilave gümrük vergileri yani bir kısım yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyordu. ABD Ticaret Bakanlığı çoğunlukla ABD’li dijital şirketlerin ağır ve ayrımcı bir vergileme ile karşı karşıya olup olmadığı konusunda araştırma yapmak üzere Türkiye de de görüşmeler yapmıştı. Konunun diğer beş ülke gibi bir mutabakatla neticelenmesi bu konudaki tartışmaların hararetini bir süre düşürecektir beklentisindeyiz”.