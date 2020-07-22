Dijitalleşen KOBİ’ler riskleri yönetmeye odaklandı

22 Temmuz 2020

Tüm dünyayı etkisi altına COVID-19'un imalat sanayindeki trendleri yeniden şekillendirdiğini söyleyen Yerliara.com Sözcüsü Dr. Arzu Aydın, Yerliara.com verilerine göre, ağırlıklı olarak KOBİ’lerin oluşturduğu imalat sanayinin pandemi sürecinde en fazla otomasyon teknolojileri üzerine arama yaptığını açıkladı. Verilere göre, otomasyon teknolojilerini sırasıyla sigorta, e-ticaret, teknoloji, robotik kodlama, elektronik, bilişim, dış ticaret, nano teknoloji ve telekomünikasyon izledi.

Elde edilen verilerin Türkiye’de büyük bir değişime işaret ettiğini ifade eden Arzu Aydın, şunları kaydetti: “Tablo bize gösteriyor ki imalat sanayimiz tamamen otomasyon ve dijitalleşmenin fırsatlarına odaklanmış durumda. Aslında birçok ülke tamamen dururken, Türkiye’deki KOBİ’ler bu süreci yenilenme ve geleceğe hazırlık olarak görüyor. Bu da global rekabet gücümüze ciddi bir katkı yapacak. Bu süreci bir yeniden yapılanma gibi gören KOBİ’lerimiz daha verimli üretim yapabilmek için yenileniyor” açıklaması yaptı. Yerliara olarak, KOBİ’lerin dijital enstrümanlara ve fırsatlara ulaşmasına katkı sağladıklarını da ifade eden Aydın, “ Üretim dünyamız gelişen şartlara karşı oldukça başarılı refleksler veriyor. Bunu yaparken de yerli kaynakları etkin şekilde değerlendirmek oldukça önemli.”

Risk anlayışı çeşitlendi

KOBİ’lerin yaptığı aramalarda sigorta sektörünün hızlı bir yükselişte olmasını ise sigortaladım.com Pazarlama Direktörü İzzet Özveren değerlendirdi. Özveren, ekonomi dünyasındaki risk anlayışının hızla çeşitlendiğini, farklı farklı sigorta anlayışlarının oluştuğunu kaydetti. Özellikle KOBİ'lerin risk yönetiminin öneminin farkında olduğunu ve bir arayış halinde olduğunu belirten Özveren, sigorta sektöründeki dijital değişimlerin ise bu imkanlara ulaşmayı kolaylaştırdığını vurguladı.

Yerliara.com çözüm ortaklarından Trio Mobil Genel Müdürü Nevzat Ataklı ise, “Veriler, KOBİ’lerin otomasyona ve dijitalleşmeye yönelik arayışlarının arttığını ayrıca dijital fabrikalara geçişin de hızlandığına işaret ediyor. Tasarrufun ve verimliliğin çok daha önemli olduğu bir döneme girildi. Dijitalleşme de maliyet avantajını ve verimliliği arttırıyor.” dedi.

Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş ise, Yerliara.com üzerinden elde edilen verilerle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Pandemi süreci ile birlikte teknoloji yatırımlarının bir lüks olmaktan çıkıp zorunluluğa dönüştüğünü söylüyoruz. Bu tabloda bize bunu gösteriyor. Şirketler bu süreçteki zorlukları dijitalleşme ile aşacak.”

Veri tabanında 50 bini aşkın firma yer alıyor

KOBİ’leri, yazılım firmalarını ve girişimcileri bir araya getiren www.yerliara.com, Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili ürün, yazılım ve girişimci arama motoru ve sosyal medyası olarak İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki MAGNET’te kuruldu. Veri tabanında bugün itibarıyla 50 binden fazla firma ve on binlerce ürün barındıran www.yerliara.com, yerli ürün tedarikini kolaylaştırmayı hedefliyor. Yerliara.com’un çözüm ortakları arasında İstanbul Sanayi Odası (İSO), İTÜ ARI Teknokent, TÜYAP, İMSAD, TAYSAD, EVSİD, TİAD, MİB, AİMSAD, İMES ve PAGEV, Vodafone, Sigortaladım.com, Şekerbank, Başarsoft ve Mikro Yazılım gibi 30’a yakın kurum yer alıyor.