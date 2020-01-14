Dijitalleşme 3.1 milyon istihdam artışı yaratacak

14 Ocak 2020

Şebnem TURHAN



McKinsey raporunda Türkiye’deki iş gücü ihtiyacındaki değişimi ortalama yüzde 20-25 otomasyon seviyesi projeksiyonu ile hesapladı. Rapor 2030’a kadar 7.6 milyon istihdamın kaybolacağını 8.9 milyon iş imkanı kazanılacağını gösteriyor. Tamamen yeni olacak 1.8 milyon iş ile dijitalleşme 3.1 milyon yeni iş ihtimali yaratacak.



Rapora göre 800 meslekten yüzde 2’sü otomasyon sonucu tamamen ortadan kalkacak.

Sağlıkta yüksek artış



Raporda, hangi sektörde nasıl bir istihdam kaybı olacağı da ortaya kondu. En fazla istihdam artışı 1 milyon 250 bin ile perakende olurken yüzdesel olarak en fazla artış yüzde 39 ile sağlık sektöründe yaşanacak.