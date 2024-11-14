Dijitalleşmeyen bürokrasinin Almanya ekonomisine yıllık zararı: 146 milyar Euro
Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'da aşırı bürokrasinin her yıl ekonomik üretimde 146 milyar Euro'luk kayba yol açtığını açıkladı. Kamu yönetiminin dijitalleştirilmesinin bürokrasiyi azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini açıklayan yetkililer, dijitalleşmede Danimarka'nın seviyesine ulaşıldığında, Alman ekonomik üretimin yılda 96 milyar Euro artacağını belirtti.
Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo), 'Bürokrasinin maliyetleri-Acilen reformlara ihtiyaç var' adlı araştırma sonuçlarına göre, Almanya'da aşırı bürokrasi her yıl ekonomik üretimde 146 milyar Euro'luk kayba yol açıyor.
Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Direktörü Prof. Oliver Falck, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Bürokrasinin neden olduğu maliyetlerin büyük ölçeği, reformların ne kadar acilen gerekli olduğunu gösteriyor. Hiçbir şey yapmamanın maliyeti, bürokrasiyi azaltmanın kullanılmayan büyüme potansiyeliyle karşılaştırıldığında çok büyük" ifadesini kullandı. Falck, Almanya'nın kamu yönetimini dijitalleştirmede Danimarka'nın seviyesine ulaşırsa, ülkenin ekonomik üretiminin yılda 96 milyar Euro daha fazla olacağını da belirtti.