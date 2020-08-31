"Dijitalleşmeyen şirketleri ceza bekliyor"

31 Ağustos 2020

Temmuz ayı itibarıyla cirosu 5 milyon lirayı aşan şirketlerin e-faturaya geçmesinin zorunlu olduğunu hatırlatan Hesapküpü Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Murathan Kılıç, bu gelişmenin ardından yaklaşık 450 bin şirket ve serbest meslek mensubunun e-Faturaya geçmesi beklediklerini aktardı. Bu güne kadar e-faturaya geçiş yapan şirket sayısı 296 bin 471’e ulaştığı bilgisini veren Kılıç, Gelir İdaresi Başkanlığı’na kayıt yaptırmayanları ise cezaların beklediğini söyledi.

Bazı firmaların ve serbest meslek mensuplarının geçiş süreçlerini hala tamamlamadıklarını kaydeden Kılıç, “Özel usulsüzlük cezası Elektronik Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına tanınan süre içinde geçmeyen mükellefler ile e-Serbest Meslek Makbuzunu düzenlemeyen ve almayan (kağıt serbest meslek makbuzu düzenleyen ve alanlar dahil) mükellefler hakkında her bir belge için 350 TL’den aşağı olmamak üzere serbest meslek makbuzunda yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının yüzde 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilebilecek. Söz konusu kesilecek cezaların toplam tutarı bir takvim yılı içinde 180 bin TL’yi geçemeyecek.” dedi.

Sanatçılar ve zanaatkarlar da e-dönüşüme dahil oldu

Murathan Kılıç, düzenlemeler kapsamında, vergiden muaf olmayan serbest meslek erbabı sayılan doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir gibi meslek sahiplerinin de kestikleri serbest meslek makbuzlarının 1 Temmuz 2020 itibarıyla Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) olarak düzenlemek zorunda olduklarını aktardı.

e-irsaliyede limit 25 milyon lira

e-Dönüşüm çalışmaları kapsamında e-Fatura uygulamasına da geçildiğini hatırlatan Murathan Kılıç, “e-İrsaliye’de ise limit 25 milyon liraya çekildi. EPDK’den lisans alan mükellefler, tütün ürünleri, alkollü içecek, gazoz ve meyve suyu üreticileri ve ithalatçıları, maden üretimi faaliyetinde bulunanlar, şeker imali gerçekleştirenler, demir ve çelik sektörü temsilcileri, gübre üreticileri gibi çok sayıda gerçek ve tüzel kişiler de Temmuz ayı itibarıyla e-Fatura uygulaması kapsamına girdi.” diye konuştu.

“Şirketleri ön muhasebe programları kurtaracak”

e-Dönüşüm kapsamında şirketler için en önemli dijital araçlardan birinin ön muhasebe programları olduğunu vurgulayan Murathan Kılıç, şu açıklamayı yaptı:

“Ön muhasebe programları, istenilen yerden müşteriye fatura gönderme ve ulaşıp ulaşmadığın online olarak takip edebilme imkanı sağlıyor. Üstelik mutabakat sürecinde hata oranı sıfıra iniyor. Kağıt fatura koçanını basma, saklama, fiziki olarak gönderme ve arşivleme gibi eski düzenin getirdiği tüm maliyetler yok oluyor. Aynı zamanda, faturaların teslim edilmesi, müşterinin yollanan faturaları görüp ödeme planına alması gibi işlemler için fiziksel bir mekâna bağımlılık da ortadan kalkıyor. Fatura müşteriye online olarak ulaşıyor. Bu sebeple faturaların maliyeti 5-10 kuruştan aşağı düşüyor. Zira bir fatura göndermenin kargo ücretiyle maliyeti 10-12 TL’yi buluyordu. Artık hem tahsilat süreci hızlanıyor hem de geleneksel operasyonlardan ve zamandan tasarruf edilerek maliyet avantajı sağlanıyor, verimlilik artıyor.”

“Dijitalleşmenin önemi salgınla çok daha iyi anlaşıldı”

Salgının dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdığını ve bunun bir gereklilik olduğunu kanıtladığını belirten Murathan Kılıç, "Dijital dönüşümünü tamamlamış firmalar salgın sürecini daha kolay atlatma eğilimi gösterdi. Ayrıca iş süreçlerini dijitalleştirmiş olan markalar, hızlıca ofislerini evlerine taşıyarak, işlerini aksatmadan müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye ve faturalarını kesmeye devam etti. Böylece dijitalleşmenin önemi, salgınla çok daha iyi anlaşıldı ve geleceğin iş dinamiklerine dair bir kılavuz oluştu.” ifadelerini kullandı.

"Tüm kayıtlar bulutta güvende"

KOBİ’lerin veya serbest meslek erbablarının Hesapküpü’yle ön muhasebe işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğini belirten Kılıç, zorunlu olarak yeni bir sürece başlayan şirket çalışanlarının geçiş ve alışma dönemlerinde zorluk yaşayabileceğine işaret etti. Hesapküpü olarak geçiş dönemi ve sonrasında şirketlerin ve çalışanların işlerini kolaylaştırmak için e-Dönüşüm projelerine özel yazılım çözümleri sunduklarını söyleyen Kılıç, "Kullanıcılarımız saniyeler içinde ve kolay fatura kesme, arşivleme, dışa aktarma, gelir-gider ve stok takibi yapabilme özelliğine sahip program ile internet bağlantısı olan her yerden işlemlerini kolayca yapılabiliyor. Bütün kayıtlar güvenilir bir şekilde bulut tabanlı sunucularda saklanıyor. Ödeme ve tahsilat işlemleri online olarak takip edilebiliyor. Müşterilerimize ilk 3 ay ücretsiz deneme süresi ve bu süre boyunca fatura kesiminde kullanabilecekleri 100 kontör hediyesi sunuyoruz.” dedi.