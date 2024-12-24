Dikkat çeken açlık sınırı mesajı! Ekonomi dünyasından 2025 asgari ücrete yönelik ilk tepkiler!

2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22.104 TL olarak belirlenmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. TÜRK-İŞ’in katılmadığı toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan canlı yayında yeni asgari ücreti duyurdu. Açıklamanın hemen ardından ekonomi dünyasından isimler sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulundu.

İris Cibre: Şubat ayında açlık sınırı altında kalacak

İris Cibre, asgari ücretin açıklanmasından önceki paylaşımında, karar sürecini eleştirerek şunları yazdı:

"Işıkhan Perşembe veya Cuma komisyonu toplayacağız dedi daha 24 saat önce. 'PPK var, adamlar karar verecek' diye birileri hatırlattı, şafak operasyonu yapıyorlar zaar. Bu gece açıklamayı yüzde 30 bekliyorum ne yazık ki."

Asgari ücret 30% artışla 22.104 TL belirlendi



Ücretlileri çok zor bir 2025 bekliyor. Şubatta bu ücret açlık sınırı altında kalacak https://t.co/Te3ZhUkHUY — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) December 24, 2024

Açıklamanın ardından ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Asgari ücret yüzde 30 artışla 22.104 TL belirlendi. Ücretlileri çok zor bir 2025 bekliyor. Şubatta bu ücret açlık sınırı altında kalacak... Yazık insanlara, yazık."

Emre Alkın: Hastanın ateşini boğazını sıkarak düşürmek yanlış

Asgari ücrete ilişkin değerlendirmesinde asgari ücretin "en asgari” şekilde belirlendiğini söyleyen ekonomist Emre Alkın "Ne çalışana, ne işverene ne de enflasyonla mücadeleye faydası olacak" dedi.

Dezenflasyonun halkın alım gücünü düşürmek ile değil harcama yerine tasarrufa yönlendirmek ile sağlanabileceğini vurgulayan Alkın, bunun için güven oluşturmak gerektiğini ifade etti.

Asgari ücret “en asgari” şekilde belirlendi. Ne çalışana, ne işverene ne de enflasyonla mücadeleye faydası olacak. — emre alkin (@emrealkin1969) December 24, 2024

Vatandaşın gelecekte daha yüksek fiyatlarla karşılaştığında satın almaktan vazgeçmesi için "inanması" gerektiğini söyleyen Alkın, "Hastanın ateşini boğazını sıkarak düşürmek yanlış" ifadelerini kullandı.

Ozan Bingöl: Fatura asgari ücretli, emekli ve dar gelirliye kesildi

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda faturanın yine emekli, asgari ücretli ve dar gelirliye kesildiğini vurguladı. Bingöl paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşılan o ki, 2021 Eylül ayında başlayan yanlış politika ve bu politikalarda ısrarın faturası başta asgari ücretliye, emekliye ve dar gelirliye kesildi"

Anlaşılan o ki, 2021 Eylül ayında başlayan yanlış politika ve bu politikalarda ısrarın faturası başta asgari ücretliye, emekliye ve dar gelirliye kesildi.#asgariücret — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) December 24, 2024

Mustafa Sönmez: "Bir başka mesaj: Erdoğan bu yıl erken seçim istemiyor"

Yüzde 30'luk bir artışla asgari ücretin 22 bin TL'ye çıkmasını "hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Mustafa Sönmez, bir başka mesajın ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl erken seçim istemediğini" olduğunu öne sürdü.

Hayal kırıklığı 22 bin tl, %30 artış. Bir başka mesaj;

Erdoğan bu yıl erken seçim istemiyor https://t.co/HIMZwXtEPz — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) December 24, 2024

Sönmez paylaşımlarında ayrıca "Emekli taban maaşı 12 500 tl de patinaj yapacak gibi, seçim yok, şirinlik de yok" ifadelelerini kullandı.

Prof. Dr. Bilge Yılmaz: Yapılan yüzde 30'luk zam adil mi?

Prof. Dr. Bilge Yılmaz, 2025 yılı asgari ücret zammını eleştirerek, "Devletin kendi gelirleri için yaptığı zam yüzde 43,9, gıdada enflasyon yüzde 45,6, kira ise yüzde 60 artıyor. Peki asgari ücretliye yapılan yüzde 30'luk zam adil mi, hakkaniyetli mi?" ifadelerini kullandı.

Ücretli kesimin omzuna daha fazla yük bindirildiğini vurgulayan Yılmaz, "Topyekun bir ekonomi programı olmadan gelir adaletsizliği artacak, orta sınıf erimeye devam edecek" dedi.

Biraz önce açıklanan 2025 yılı asgari ücret ile iktidar, yaptığı ağır hataların bedelini emeği ile para kazananlara ödetmekte kararlı olduğunu gösterdi.



Devletin kendi gelirleri için yaptığı zam %43.9. Aile bütçesinin üçte birini oluşturan gıdada enflasyon TÜİK'e göre bile… — Bilge Yılmaz (@ProfBilgeYilmaz) December 24, 2024

Prof. Dr. Ümit Özlale: Dalga geçer gibi açıklama yapmayın

Akademisyen Prof. Dr. Ümit Özlale, karara ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"İnsan en azından dalga geçer gibi 'Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun' demez. Utanır, sıkılır ve demez."

İnsan en azından dalga geçer gibi 'Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" demez.. Utanır, sıkılır ve demez.#AsgariÜcretAçıklanıyor — Prof Dr. Ümit Özlale (@UmitOzlale) December 24, 2024

Uğur Gürses: Yanlış mı anladılar?

Uğur Gürses, yüzde 30’luk artışın yetersiz olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yüzde 30 artış yapan iktidar, CHP'nin 'Otuzun altında yokuz' demesini yanlış anlamış olabilir mi?"

Yüzde 30 artış yapan iktidar, CHP'nin "Otuzun altında yokuz" demesini yanlış anlamış olabilir mi? — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) December 24, 2024

Değerlendirmeler ve tepkiler sürüyor

Asgari ücret artışı, özellikle ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde tartışmaları beraberinde getirdi. Birçok uzman, yeni asgari ücretin artan enflasyon karşısında yetersiz kaldığını ve işçi kesiminin zor bir yıl geçireceğini ifade ediyor.

Asgari ücrete yönelik yıl boyunca aynı tutarın kalması ve ikinci bir zammın olmaması beklenirken 2025 yılı boyunca, ücretin yeterliliği ve ekonomik etkileriyle ilgili tartışmaların devam etmesi bekleniyor.