  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. Dilovası Doğalgaz Santrali Çolakoğlu Metalurji'ye satıldı
Takip Et

Dilovası Doğalgaz Santrali Çolakoğlu Metalurji'ye satıldı

Gebze Dilovası Doğalgaz Santrali'nin 157 milyon TL bedelle Çolakoğlu Metalurji'ye satışına onay çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 1 adet buhar türbini ve 2 adet atık ısı kazanından oluşan Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin 157 milyon TL bedelle Çolakoğlu Metalurji AŞ'ye satışına onay verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, ihale konusu özelleştirme işlemi; santral ile birlikte santralin üzerinde kurulu bulunduğu taşınmazın yüzde 50 hissesi ve şalt sahası içinde bulunan ekipmanlardan oluşuyor.

Çolakoğlu Metalurji AŞ'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya sözleşme imzalamaktan imtina etmesi halinde ihale iptal edilecek.

Etiketler
EKONOMİDE SON 24 SAAT MEVZUAT