Dilovası Doğalgaz Santrali Çolakoğlu Metalurji'ye satıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 1 adet buhar türbini ve 2 adet atık ısı kazanından oluşan Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin 157 milyon TL bedelle Çolakoğlu Metalurji AŞ'ye satışına onay verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, ihale konusu özelleştirme işlemi; santral ile birlikte santralin üzerinde kurulu bulunduğu taşınmazın yüzde 50 hissesi ve şalt sahası içinde bulunan ekipmanlardan oluşuyor.

Çolakoğlu Metalurji AŞ'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya sözleşme imzalamaktan imtina etmesi halinde ihale iptal edilecek.