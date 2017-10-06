Diriöz: Domates, siyasi sorun olmaktan çıktı

06 Ekim 2017

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz Rus Enerji Haftası Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Türkiye'nin başta enerji olmak üzere turizm ve müteahhitlik alanlarında yoğun çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Diriöz, tarımda da yasakların büyük bölümünün kaldırıldığını söyledi.

Diriöz, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç'in, Türkiye'den domates alımının yeniden başlamasına yönelik açıklamalarına ilişkin, "Domates ihracatı siyasi sorun olmaktan çıkmış, teknik düzeyde halledilebilecek bir durum haline gelmiştir. Rusya'nın kendi domatesini yetiştirmek için yaptığı yatırımlar var ama bu dışarıdan domates almadığı anlamına gelmiyor. Türkiye'den tekrar ithal edeceklerdir. Piyasa koşulları yavaş yavaş açılacaktır." diye konuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya Tarım Bakanlığının hükümete, Türkiye'den yıllık 50 bin tona kadar domates ithalatı yapılmasına izin verilmesi için teklifte bulunduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA