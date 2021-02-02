Diş fırçası ithalatında koruma önlemi uygulanacak

9603.21.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) diş fırçası ithalatında ileriye dönük 3 yıl boyunca korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek yükümlülükten muaf olarak 6 milyon 289 bin diş fırçası ithalatı için de tarife kontenjanı açıldı.



Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 3 Şubat 2021-2 Şubat 2022 arasında ek mali yükümlülük 0,19 dolar/adet olacak. Ek mali yükümlülük 3 Şubat 2022-2 Şubat 2023 arasında 0,17 dolar/adet, 3 Şubat 2023-2 Şubat 2024 arasında ise 0,15 dolar/adet olacak.



Ek mali yükümlülükler ithalat gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil ediyor ve genel bütçeye irat kaydediliyor.



Aralarında Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinin bulunduğu ülkeler menşeli ürünler için sınırlı olmak şartıyla 6 milyon 289 bin 963 ürün için ek mali yükümlülükten muaf tarife kontenjanı açıldı.