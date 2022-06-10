Dış Göç ve Yeşil Büyüme kalkınma planına giriyor

ANKARA

12. Kalkınma Planına yönelik çalışmalar Cumhurbaşkanı Genelgesiyle başladı. Kalkınma Planı 2024-2028 yılları arasında uygulanacak. Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, kalkınmanın tüm boyutlarını içeren uzun vadeli politikaların, Türkiye’nin potansiyelini harekete geçiren, kapsayıcı büyüme hedefini sağlayan bütüncül anlayışla hazırlandığı bildirildi.

Plan çalışmaları kapsamında, Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda kamu, özel ve sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerin bir araya gelmesiyle 54 Özel İhtisas Komisyonu, 26 tane de çalışma grubu kuruldu.

Özel İhtisas Komisyonları arasında; Büyüme Dinamikleri ve Yeşil Büyüme, İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi, Gübre, tohum ve ilaçta yerlileştirme, Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi, Dış Göç ve İklim Değişikliğinin Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisi gibi komisyonlar dikkat çekti.

Ayrıca bu kapsamda; Kalkınmanın Finansmanı, İşgücü Piyasalarında Yeşil Dönüşüm, Dijitalleşme ve Vergileme, Kamu Özel İşbirliğinde Yenilikçi Finansman Alternatiflerinin de yer aldığı 26 tane de çalışma grubu kuruldu.