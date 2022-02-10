Dış hatlarda uçak trafiği yüzde 80 arttı

ANKARA (DÜNYA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılı Ocak ayı havacılık istatistiklerini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Karaismailoğlu, havayolunu kullanan yolcu sayısının yüzde 77 artarak 9 milyonun üzerine çıktığını belirtirken, uçak trafiğinin ise 112 bine yaklaştığını kaydetti.

Ocak’ta iç hat yolcu trafiğinin yüzde 49 oranında artarak 5 milyon 25 bine çıktığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, dış hat yolcu trafiğinin de yüzde 128 artışla 4 milyon 241 bine yükseldiği bilgisin verdi.

Ocak ayında iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda yüzde 25 artarak 50 bin 225 olurken, dış hatlardaki trafik yüzde 80 arttı ve 35 bin 683’e çıktı. Üst geçişlerle toplam uçak trafiği yüzde 52’lik artışla 111 bin 971’e yükseldi.

Havalimanları yük trafiği ise iç hatlarda 50 bin 849 ton, dış hatlarda 186 bin 333 ton olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 6 bin 744’ü iç hat olmak üzere toplamda 26 bin 459’a ulaştığını kaydeden Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 892 bin 169, dış hatlarda 2 milyon 593 bin olmak üzere toplamda 3 milyon 485 bin yolcuya hizmet verildi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, salgın döneminde azalan yolcu trafiğinin, Ocak ayı verilerinin 2019 verilerine yaklaştığını söyledi.