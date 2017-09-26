"Dış pazarlarda markalarımızı korumalıyız"

26 Eylül 2017

Grup Ofis Marka Patent tarafından düzenlenen Marka Günleri'nde Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerine açılmayı ya da oradaki pazar paylarını artırmayı hedefleyen Türk firmalarının markalarını korumak için neler yapabilecekleri masaya yatırıldı.

Grup Ofis Marka Patent Genel Müdürü Cenk Sevinç, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, marka ve sınai hakların bir işletmenin her şeyi olduğunu belirtti.

Hizmet ve ürünlerini uluslararası çapta pazarlayan ve satan firmaların güçlü, büyük ve başarılı işletmeler haline geldiğini aktaran Sevinç, "Fakat bu konuda uluslararası dili iyi bilmek çok önemli. Uluslararası başarılara imza atan firmaların yatırım yapmadan önce sınai hakları tesis ettiğini görüyoruz. Baktığımızda, Türkiye'de başvuru yapmış uluslararası bir firmanın belki 10 sene sonra o hakkı kullanmak için buraya geldiğine şahit olabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Marka Günleri etkinliğini, Türk firmaların Orta Doğu ülkelerine giderken ne tür sıkıntılarla karşılaşabileceklerini öngörmelerini ve bu konuda aydınlanmalarını sağlamak amacıyla düzenlediklerini bildiren Sevinç, şunları kaydetti:

"Çünkü artık Araplar Türkiye'de ve Türk markalarını görüyorlar, tanıyorlar. Kendi ülkelerine gittikleri zaman hem hizmet hem ürün anlamında bu markaları kullanmak isteyebileceklerdir. Bu tehlikeye dikkat çekip markaların korunmasına işaret etmek için bu etkinliği düzenledik."

Sevinç, gerek ihracat gerekse yatırımla yabancı ülkelere markasını taşıyan şirketlerin dış pazarlarda varlığını sürdürebilmesi için markasını korumak zorunda olduğunu vurguladı.

"Yurt dışında marka tescili yapılmalı"

Grup Ofis Marka Patent Marka Vekili Gamze Coşkun Bakır da uluslararası marka başvuru prosedürlerine ilişkin bir sunum yaptı.

Arap Baharı sonrası Türkiye'nin bölgedeki varlığı ve yatırımlarının arttığına işaret eden Bakır, bu ülkelerde ticari ve ekonomik ilerleme kaydedilirken, hakların ve kazancın koruma altına alınabilmesi için özellikle sınai mülkiyet haklarının her şekilde korunmasının büyük önem teşkil ettiğini dile getirdi.

Şirketlerin yabancı ülkelerde satış yapabilmek ve taklit ürünlerle mücadele edebilmek için yurt dışında marka tescili yapmaları gerektiğine işaret eden Bakır, ülke patent ofislerinin yanı sıra Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Afrika Fikri Mülkiyet Kurumu (OAPI) yoluyla marka müracaatı yapılabildiğini bildirdi.

Etkinlik kapsamında "Orta Doğu'da Marka Başvurularında Nelere Dikkat Edilmeli?", "Orta Doğu'da Örnek Ülkeler Üzerinden Marka Başvuru Süreçleri" ve "Orta Doğu'da Türk Markaların Başarı Öyküleri" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA