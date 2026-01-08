Dış talepte fren! İSO açıkladı: Endeks 5 ayın dibinde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi verilerini açıkladı. Aralık ayı verilerine göre endeks, bir önceki aya kıyasla ihracat pazarları talep koşullarında son beş ayın en zayıf iyileşmesini gerçekleştirdi.

Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi, Aralık 2025'te 51,6 seviyesine gerileyerek son beş ayın en düşük değerini aldı. Kasım ayında 52,4 seviyesinde olan endeksteki bu düşüş, ihracat pazarlarındaki iyileşmenin sürdüğünü ancak güç kaybettiğini gösteriyor.

Endeksin 50 eşik değerinin üzerinde kalması ise ihracat pazarlarında iyileşmeye işaret ederken, söz konusu seviye talep koşullarında oldukça sınırlı bir toparlanmaya işaret etti.

Endeks, böylece dış talepteki genişleme eğilimini üst üste ikinci yılına taşımış oldu.

Orta Doğu ihracatın lokomotifi oldu

İSO verilerine göre Orta Doğu, 2025'in son ayında da büyümenin ana kaynaklarından biri olmaya devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te ekonomik aktivite güçlü bir genişleme sergilerken, Mısır ve Lübnan'da da üretim artışı kaydedildi. Anket kapsamında izlenen Orta Doğu ülkeleri arasında daralma yaşayan tek ülke Katar oldu.

Türkiye'nin imalat ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturan bu altı ülke, yılın sonunda büyümenin ana kaynağı olarak öne çıktı.

ABD güçlü, Avrupa karışık

ABD, yüzde 6,5'lik payla Türk imalat sanayinin en büyük ikinci ihracat pazarı olma konumunu sürdürdü. Bu ülkede ekonomik aktivite, Nisan 2025'ten bu yana en düşük hızda gerçekleşmesine rağmen güçlü artış eğilimini korudu.

Avrupa cephesinde ise talep koşulları daha karmaşık bir görünüm sergiledi. Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya'da ılımlı üretim artışları görülürken, Fransa ve Hollanda'da ekonomik daralma yaşandı. İspanya ise 2025'i güçlü ve ivme kazanan bir büyümeyle tamamlayarak Euro Bölgesi'nde olumlu ayrıştı.

Anket kapsamında izlenen ekonomiler arasında en belirgin üretim artışı Tayland'da gerçekleşti. Hindistan ve Singapur gibi bazı Asya ülkelerinde de güçlü büyüme dikkat çekti. Buna karşılık, yılın son ayında en sert üretim daralması Meksika'da kaydedildi.

Kanada, Romanya ve Güney Afrika da ekonomik aktivitenin zayıfladığı ülkeler arasında yer aldı.

"İhracat pazar ikliminde ılımlı iyileşme"

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İkli Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, ise "Aralık ayında genel görünüm, Türk imalatçılarının ihracat pazar ikliminde ılımlı iyileşmeye işaret etti. Öte yandan, büyüme yılın önemli bir kısmında olduğu gibi aralıkta da bölgesel olarak belirgin ayrışma sergiledi. Orta Doğu büyümenin kaynağı olmaya devam ederken, Avrupa pazarlarına ihracat yapan firmalar daha zorlu bir talep iklimi ile karşı karşıya kaldı. İmalatçıların beklentisi, 2026'da daha dengeli bir büyüme tablosunun ortaya çıkması yönünde" ifadelerini kullandı.