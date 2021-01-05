Dış ticaret, 2020 yılında 50 milyar dolar açık verdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan düzenlediği 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda aralık ayı geçici ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. İhracatta yılın tarihi bir rekorla kapatıldığını aktaran Pekcan, "2020 aralık'ta ihracatımız yıllık %16 artışla 17,84 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık rakamı oldu" dedi. 2020 yılı genelinde toplam ihracat 169,5 milyar dolar olarak açıklandı.

2020'de dış ticaret açığı: 50 milyar dolar

İthalat ise aralık ayında yüzde 11,7 artışla 22,4 milyar dolar oldu. 2020 yılı genelinde toplam ithalat rakamı ise geçen yıla göre yüzde 4,3 artışla 219,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise aralık ayında 4,6 milyar dolar; 2020 genelinde ise 49,9 milyar dolar oldu.

Açıklanan son verilere göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı aralık ayında yüzde 79,6; 2020 yılı genelinde ise 77,3 oldu.