Dış ticaret açığı 2020'de yüzde 69 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 17 milyar 850 milyon dolar, ithalat yüzde 11,6 artarak 22 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 4 milyar 668 milyon dolardan, 4 milyar 530 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Aralık ayında yüzde 76,7 iken, 2020 Aralık ayında yüzde 79,8'e yükseldi.



Ocak-Aralık döneminde ihracat yüzde 6,3 azaldı, ithalat yüzde 4,3 arttı



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 169 milyar 482 milyon dolar, ithalat yüzde 4,3 artarak 219 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2020'de dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 69,1 arttı



Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 69,1 artarak 29 milyar 512 milyon dolardan, 49 milyar 915 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Aralık döneminde yüzde 86,0 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 77,2'ye geriledi.

Aralık ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,2 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Aralık ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,0 oldu.



Ocak-Aralık döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.



Aralık ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 72,5 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Aralık ayında ara mallarının payı yüzde 72,5, sermaye mallarının payı yüzde 15,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,1 oldu.

İthalatta, 2020 Ocak-Aralık döneminde ara mallarının payı yüzde 74,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,0 oldu.