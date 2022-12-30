Dış ticaret açığı 8 milyar 756 milyon dolara çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalat yüzde 14 yükselerek 30 milyar 656 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 artarak 8 milyar 756 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Kasım 2021'de yüzde 79,8 iken geçen ay yüzde 71,4'e geriledi.

İhracat, ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 231 milyar 295 milyon dolar, ithalat yüzde 36,6 artışla 331 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-kasım döneminde yüzde 153,4 artışla 99 milyar 805 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2021 döneminde yüzde 83,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,9'a geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, kasımda yüzde 3,1 artarak 19 milyar 862 milyon dolardan, 20 milyar 471 milyon dolara çıktı. Kasımda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 0,4 artarak 20 milyar 206 milyon dolardan, 20 milyar 295 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası kasımda 175 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,7 artarak 40 milyar 766 milyon dolara çıktı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 oldu.

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta kasımda imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta kasımda ara malların payı yüzde 77,3, sermaye mallarının payı yüzde 12,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,4 olarak hesaplandı.

Ocak-kasım döneminde ise ara malların payı yüzde 80,9, sermaye mallarının payı yüzde 10,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,2 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Kasımda ihracatta ilk sırayı 1 milyar 859 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 447 milyon dolarla ABD, 1 milyar 302 milyon dolarla Irak, 1 milyar 156 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 78 milyon dolarla İtalya takip etti. Kasımda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 19 milyar 339 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 15 milyar 502 milyon dolarla ABD, 12 milyar 602 milyon dolarla Irak, 11 milyar 946 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 11 milyar 306 milyon dolarla İtalya takip etti. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sına karşılık geldi.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı. Kasımda bu ülkeden 4 milyar 681 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 3 milyar 121 milyon dolarla Çin, 2 milyar 236 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 215 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 217 milyon dolarla İtalya izledi. Kasımda ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden 54 milyar 308 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 37 milyar 712 milyon dolarla Çin, 21 milyar 564 milyon dolarla Almanya, 14 milyar 45 milyon dolarla ABD, 12 milyar 873 milyon dolarla İsviçre takip etti. Yılın 11 ayında ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,4'üne karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, kasımda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 0,4, ithalat yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 2,2, ithalat yüzde 14,4 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Kasım ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 olarak hesaplandı. Ocak-kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3 oldu.

Kasımda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,8 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,8 oldu.

Ocak-kasım döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 71,4 olarak hesaplandı. Ocak-kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre kasımda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 azalarak 20 milyar 58 milyon dolar, ithalat yüzde 9,1 artışla 28 milyar 299 milyon dolar oldu.

Kasımda dış ticaret açığı yüzde 46,7 artarak 5 milyar 616 milyon dolardan 8 milyar 240 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2021'de yüzde 78,3 iken geçen ay yüzde 70,9'a geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 artarak 214 milyar 476 milyon dolara, ithalat yüzde 33,5 artışla 311 milyar 463 milyon dolara yükseldi.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 137,8 artarak 40 milyar 793 milyon dolardan 96 milyar 987 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2021 döneminde yüzde 82,5 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 68,9'a geriledi.