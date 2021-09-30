Dış ticaret açığı ağustosta 4,3 milyar dolar oldu

TÜİK, ağustos ayına ilişkin kesinleşmiş dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ağustos ayında ihracat 18,92 milyar dolar, ithalat 23,28 milyar dolar oldu. Bu verilerle dış ticaret açığı 4,26 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı ağustos ayında yüzde 32,4 azaldı

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 32,4 azalarak 6 milyar 300 milyon dolardan, 4 milyar 259 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ağustos ayında yüzde 66,4 iken, 2021 Ağustos ayında yüzde 81,6'ya yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 354 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 49,5 artarak 36 milyar 444 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,1 oldu.

Dış ticaret açığı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 9,8 azaldı

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,8 azalarak 33 milyar 20 milyon dolardan, 29 milyar 780 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 75,6 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82,5'e yükseldi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzde 95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ağustos ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 79,5

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Ağustos ayında ara mallarının payı yüzde 79,5, sermaye mallarının payı yüzde 12,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,2 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Ağustos döneminde ara mallarının payı yüzde 76,4, sermaye mallarının payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,7 oldu.

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 575 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 313 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 194 milyon dolar ile

Birleşik Krallık, 939 milyon dolar ile Irak, 839 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,0'ını oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 406 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 9 milyar 142 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 419 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 79 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 599 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 840 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 676 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 745 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 160 milyon dolar ile ABD, 958 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,5'ini oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 20 milyar 639 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 17 milyar 761 milyon dolar ile Rusya, 14 milyar 647 milyon dolar ile

Almanya, 8 milyar 45 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 449 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,3'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 4,9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,9 artarken, ithalat yüzde 4,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 40,2, ithalat yüzde 16,3 arttı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1'dir. Ocak-Ağustos döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6'dır. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,0'dır.

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,2'dir. Ocak-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,9'dur. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,8'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ağustos ayında 17 milyar 865 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ağustos ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,0 artarak 17 milyar 865 milyon dolar, ithalat yüzde 23,2 artarak 22 milyar 361 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 29,8 azalarak 6 milyar 406 milyon dolardan, 4 milyar 497 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ağustos ayında yüzde 64,7 iken, 2021 Ağustos ayında yüzde 79,9'a yükseldi.

İhracat 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 132 milyar 941 milyon dolar

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,3 artarak 132 milyar 941 milyon dolar, ithalat yüzde 25,8 artarak 163 milyar 445 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,8 azalarak 33 milyar 71 milyon dolardan, 30 milyar 505 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 74,5 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 81,3'e yükseldi."