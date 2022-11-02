Dış ticaret açığı ekimde yüzde 430 arttı: 8 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ekim ayı ihracat verilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla İstanbul’da açıkladı.

Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalat ekimde yıllık yüzde 32 artışla 29,3 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin dış ticaret açığı, ekimde yüzde 430 artışla 8 milyar dolara yükseldi.

Bakan Muş'un konuşmasından öne çıkanlar:

İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır.

Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Ekim dönemi ihracatımız ise %15 artışla 209,5 Milyar dolara yükselmiştir.

Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız Ekim ayında 29,3 milyar dolar olurken, bu rakamın %26’sı enerji ithalatı kaynaklıdır.

Benzer şekilde Ocak-Ekim dönemindeki ithalat artışımızın yüzde %51’i enerji ithalatından kaynaklanmıştır.

Bu dönemde, enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %89 olarak gerçekleşmiştir.

Öte yandan, son dönemde altın ithalatındaki yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur.

Söz konusu artış Ocak-Ekim döneminde de devam etmiş olup, toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %198 artarak 15,2 milyar dolara yükselmiştir.

Öte yandan, paritenin dış ticaret rakamlarımız üzerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir.

Bu yılın ilk on ayında parite kaynaklı dış ticaret açığımız 2,8 milyar dolar daha fazla olmuştur.