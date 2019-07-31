Dış ticaret açığı haziranda yüzde 42,5 azaldı

31 Temmuz 2019

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Haziran ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat %22,7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Haziran ayında dış ticaret açığı %42,5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Haziran ayında %70,1 iken, 2019 Haziran ayında %77,7'ye yükseldi.





Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %15,5 azaldı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %15,5, ithalat %0,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %8,1, ithalat %14,8 azaldı.