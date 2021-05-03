Dış ticaret açığı nisanda 3,1 milyar dolar

Nisan ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. İhracat, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artışla 18 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu artışta geçen yıl pandemi nedeniyle küresel ticaretin zayıf olmasından kaynaklı baz etkisi yatıyor. 2019’un nisan ayına göre bakıldığında, yüzde 22,3’lük bir artış sağlandı. Nisan’da bir önceki yılın aynı ayına göre 25 sektör ihracatını artırdı. Bu ayda ihracata başlayan yeni firması sayısı ise 2 bin 444 oldu.

İthalat ise yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar oldu. Nisan ayında dış ticaret açığı 3,1 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 85,7 olarak açıklandı. Ocak-Nisan döneminde ise ihracat yüzde 33,1 artışla 68,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise Ocak-Nisan döneminde, yüzde 19,8 artarak 82,9 milyar dolar oldu. Ocak-Nisan dönemi dış ticaret açığı, yüzde 19,5 azalarak 17,6 milyar dolardan 14,2 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan döneminde 8,3 puan artışla yüzde 82,9 oldu.

Nisan ayında en çok ihracat 9 milyar 513 milyon dolarla hammadde yapılırken, bu grubu sırasıyla 7 milyar 165 milyon dolarla tüketim malları ve 1 milyar 935 milyon dolarla yatırım malları takip etti. En çok ithalat ise 16 milyar 644 milyon dolarla hammadde grubunda yapıldı. Bu grubu sırasıyla 2 milyar 874 milyon dolarla yatırım malları ve 2 milyar 345 milyon dolarla tüketim malları izledi.

2021 toparlanma yılı olacak

Ticaret Bakanlığı görevine 21 Nisan tarihinde atanan Mehmet Muş, dış ticaret verilerini ilk kez açıklamış oldu. Muş, “Devralmış olduğum bu kutlu görevde, ülkemiz için başarıya ulaşmak, vatanımıza ve milletimize faydalı işler yapmak bizim en büyük amacımız olacak” dedi. Pandemi gerçekliğiyle 2020 yılında küresel ekonomi yüzde 3,3 daraldığını hatırlatan Muş, “Şu ana kadar açıklanan çeyreklik büyüme verilerine ve öncü göstergelere baktığımızda baz etkisini de göz önünde tutarsak 2021 yılının küresel ekonominin toparlanma yılı olacağı görülmekte” ifadelerini kullandı.

Mal ve hizmet ticaretinde sıfır açık hedefi

“Yolumuz uzun. Bu uzun yolda hedeflerimiz ve önceliklerimiz var” diyen Bakan Muş, hedeflerini şöyle açıkladı: “Dış ticaretimizde Avrupa, Asya ve Ortadoğu pazarlarına yakınlığımızı daha etkin kullanmak ve ülkemizin üretim ve tedarik konusundaki üstünlüğünü pekiştirmek istiyoruz. Ayrıca, önümüzdeki dönemde Mısır ile gelişen diplomatik ilişkilere paralel olarak ticari ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek arzusundayız. Yalnızca turizmi değil, diğer hizmet sektörlerini de bacasız sanayimiz olarak tasavvur ediyoruz. Bugün Türk dizileri 146 ülkede 700 milyon kişi tarafından izleniyor. En değerli kaynağımız ve üretim girdimiz olan insan unsurunun başat rol oynadığı, kalitesi dünya çapında kanıtlanmış sağlık turizmi, eğitim, bilişim gibi hizmet sektörlerimizin ihracatını arttırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, ilk etapta mal ve hizmet ticaretinde sıfır açık hedefiyle yola çıkıyoruz. Yatırımcımızın, ihracatçımızın, esnafımızın işini kolaylaştırmak her şeyden önce Ticaret Bakanı olarak benim aslî görevimdir. Vatandaşlarımızın, esnafımızın, sanatkârlarımızın, kooperatiflerimizin, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın sorunlarını çözmek için üzerimize düşen ne varsa yapacağız.”

Otomotiv liderliğini sürdürdü

Nisan ayında 2 milyar 466 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü liderliğini korudu. 2 milyar 162 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü ikinci olurken, 1 milyar 658 milyon dolara ulaşan çelik sektörü ise üçüncü oldu. Bu ayda en güçlü artış performansına imza atan sektörler; yüzde 313 artışla 2 milyar 466 milyon dolara ulaşan otomotiv, yüzde 305 artışla 306 milyon dolara ulaşan halı yüzde 280 artışla 110 milyon dolara ulaşan gemi ve yat sektörleri oldu.

182 ülkeye ihracat artışı sağlandı

Nisan ayında 218 ülke ve bölgeye ihracat yapılırken, 182 ülkeye ihracat arttı. Nisan’da en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1 milyar 654 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 182 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 33 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Nisan ayında 74 ilin ihracatını artırma başarısını gösterirken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli oldu.

Miktar bazında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,6 artarak, 15,63 milyon tona ulaştı. İlk dört ayda ise yüzde 14,2 artışla, toplam 55,12 milyon tonluk ihracat gerçekleşti.

TİM Başkanı Gülle: 200 milyar dolara ulaşacağız

Geçen yılın bahar aylarında pandeminin ilk şokunu göğüslediklerini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şu ifadeleri kullandı: “Baz etkisini ortadan kaldırmak adına, aylık ihracatımızın 2019’un nisan ayına göre değişimine baktığımızda, yüzde 22,3’lük bir artış görüyoruz. 2021’in ilk dört ayında ise ihracatımız, yüzde 33,1’lik artışla 68 milyar 752 milyon dolar oldu. Rakamlar gösteriyor ki, yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara hep birlikte yakın zamanda ulaşacağız. Tüm bu başarıların arkasında büyük bir emek yatıyor.”