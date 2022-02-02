Dış ticaret açığı ocakta 10,4 milyar dolar

ANKARA (DÜNYA) - Ticaret Bakanlığı ve TİM verilerine göre Ocak ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 oranında artarak 17 milyar 593 milyon dolar oldu. İthalat ise aynı döneme göre yüzde 55,2 artışla 28 milyar 32 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu sonuçlara göre ithalatın ihracatı karşılama oranı bir önceki yıl Ocak ayında yüzde 83 düzeyindeyken, 2022’nin ilk ayında yüzde 62,8’e geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 20,3 puan geriledi. Aylık bazda dış ticaret açığı da 10 milyar 439 milyon dolar düzeyinde oluştu. İthalat artışında doğalgaz ithalatının etkili olduğu belirtildi. Bu arada Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün başlayacak Ukrayna ziyaretinde, Türkiye ile Ukrayna arasında yeni nesil serbest ticaret anlaşması imzalanacağını açıkladı.

Ocak ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katıldığı basın toplantısıyla açıklandı. Ticaret Bakanlığı bülteni verilerine göre, yüksek dış ticaret açığı hammadde ithalatındaki yükselişten kaynaklandı. Ocak ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde hammadde ithalatı yüzde 70,7 artarak, 23 milyar 519 milyon dolar düzeyinde oluştu. İthalatın yüzde 84’ü hammadde ithalatından oluştu. Yatırım ve sermaye malları ithalatı yüzde 10,2 oranında arttı. Tüketim malları ithalatı ise yüzde 1,7 oranında düştü. Aynı grupta ihracata bakıldığında, hammadde ihracatı Ocak 2022’de yüzde 22,3 artarken, tüketim malları ihracatı yüzde 9,2; yatırım malları ihracatı yüzde 18,9 oranında arttı.

Bölgesel olarak bakıldığında, ana ihracat pazarı AB ülkelerine ihracat ocak ayında yüzde 13,7 oranında artarak 7 milyar 325 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 18,6 oranında artarak 2 milyar 232 milyon dolar oldu. Yakın ve Ortadoğu ülkelerine yüzde 7,4 artışla 2 milyar 994 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve Irak olarak sıralandı. İthalatta ise ilk 5 ülke, Rusya, ABD, Çin, Almanya ve İtalya oldu. Rusya’dan ithalat Ocak ayında yüzde 149,8 oranında artarak 4 milyar 564 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. ABD’den ithalat ise yüzde 328,6 oranında artışla 3 milyar 109 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Mehmet Muş: Ukrayna ile STA imzalanıyor, 2022 daha çetin olacak

Ticaret Bakanlığı ve TİM verilerine göre Ocak ayı dış ticaret verilerini açıklayan Mehmet Muş yaptığı değerlendirmede ihracat açısından 2022’nin 2021’e göre daha çetin şartlar taşıdığını söyledi.

Türkiye’nin salgın koşullarına rağmen 2021’de başarılı bir ihracat performansı gösterdiğini belirterek, ekonomik planlardan daha yukarıda, 250 milyar dolar olarak koydukları ihracat hedefini aşmak istediklerini vurguladı. Dış ticarette ve müteahhitlikte yaşanan teminat sıkıntılarını aşmak üzere kurulan İhracatı Geliştirme şirketinin Mart ayı başında kurulacağını söyleyen Mehmet Muş, ihracatı geliştirmek amacıyla yeni stratejiler üzerinde durduklarını kaydetti.

Bölgesel gerilimleri risk unsuru olarak sayan Mehmet Muş, “Bölgemizdeki ülkeler arasındaki gerilimler mevcut sorunları körüklemektedir. Biz bölgesel huzur ve refahın yolunun ticaretin geliştirilmesinden geçtiğini iyi biliyoruz” dedi.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki dış ticaret hacminin 2021’de yüzde 59 oranında arttığını ve 7,1 milyar dolara ulaştığını belirten Mehmet Muş, “Bu noktada iki ülke cumhurbaşkanı arasında belirlenen 10 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için çok önemli adım atıyoruz. Ukrayna ile yarın yeni nesil serbest ticaret anlaşmasını imzalayacağız” dedi.

İsmail Gülle: Birim ihracat değeri Ocak’ta 1.35 dolar oldu

TİM Başkanı İsmail Gülle, Ocak ayında birim ihracat değerinin arttığını belirterek 1.35 dolar olduğunu açıkladı. Gülle, 250 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalamak için ölçek ekonomisi oluşturmak gerektiğini, bazı sektörlerde görülen konsolidasyonunun bu yönde memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyledi. İhracat hedefi için her ay 2.1 milyar dolar daha fazla ihracat gerektiğini belirten Gülle, üretim artışlarının finansman ihtiyacını doğurduğunu vurguladı.

İsmail Gülle, “2021 yılında küresel mal ticaretinin yüzde 22.4 artışla 21 trilyon doları aşması bekleniyor. Türkiye ihracatını rakiplerinden olumlu ayrışarak yüzde 33 artırdı. İşte bu aradaki yüzde 10’luk fark da küresel tedarik zincirindeki kırılmayı ne kadar iyi değerlendirdiğimizin somut göstergesidir. Yeni yılda da ihracatın artmasından memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Enerji sıkıntısı

Küresel siyasi krizler, emtia fiyatları, taşıma maliyetleri ve enerjideki yükselişlere dikkat çekerek bunları risk unsuru olarak sıraladı. Gülle, özellikle enerjideki sıkıntının kritik olduğunu ve Türkiye’deki elektrik kısıntılarının sona ermesi konusunda beklentilerini vurguladı.

Gülle, 23 sektörün Ocak ayında dönemsel olarak ihracat artışı gerçekleştirdiğini, 153 ülkeye ihracatın arttığını kaydetti. Gülle, ilk üç sektörü 2.2 milyar dolarla otomotiv, 2.1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1.6 milyar dolar ile demir-çelik sektörü olarak sıraladı. Gülle Ocak ayında, 1516 firmanın ilk kez olmak üzere 42 bin 419 ihracat yaptığını kaydetti.