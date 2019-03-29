Dış ticaret açığı şubatta 2.1 milyar dolar

29 Mart 2019

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Şubat ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16,9 azalarak 15 milyar 727 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubatta dış ticaret açığı yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Şubat ayında yüzde 69,4 iken, 2019 Şubat'ta yüzde 86,4 oldu.

Genel ticaret sistemine göre bakıldığında ise; ihracat 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,7 artarak 14 milyar 308 milyon dolar oldu. Bu dönemde ithalat yüzde 19,2 azalarak 16 milyar 56 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,1 seviyesine ulaştı.