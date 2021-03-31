Dış ticaret açığı, şubatta 3,3 milyar dolar

Türkiye, şubat ayında 3,3 milyar dolar ticaret açığı verdi. Yılın ilk iki aylık döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 16 azalarak 6,35 milyar dolara geriledi.

Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat şubatta yüzde 9,6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 9,4 artarak 19 milyar 308 milyon dolara çıktı. Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 8,7 artışla 3 milyar 36 milyon dolardan, 3 milyar 299 milyon dolara yükselmiş oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82,8'den yüzde 82,9'a çıktı.

Arındırılmış ihracat yüzde 1,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; şubatta ihracat yüzde 1,9 azalırken, ithalat yüzde 1,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat yüzde 10,6, ithalat yüzde 10 arttı.

İki aylık ticaret açığı 6,35 milyar dolara indi

Ocak-Şubat döneminde ise iharacat yüzde 5,9 artarak 31 milyar 38 milyon dolar, ithalat yüzde 1,4 artarak 37 milyar 388 milyon dolara çıktı. İki aylık dış ticaret açığı yüzde 15,9 azalarak 7 milyar 548 milyon dolardan, 6 milyar 350 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 83'e yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 224 milyon dolar

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, şubatta yüzde 9,7 artarak 13 milyar 955 milyon dolardan, 15 milyar 307 milyon dolara yükseldi. Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da yüzde 17,9 artarak 13 milyar 172 milyon dolardan, 15 milyar 531 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde, enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ise 224 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 13,7 artarak 30 milyar 839 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde yüzde 98,6 olarak kayıtlara geçti.

İhracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2

İhracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu. Ocak-Şubat döneminde imalat sanayinin payı yüzde 94, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7.

Ara mallarının ithalattaki payı yüzde 75,1

İthalatta, ara mallarının payı yüzde 75,1, sermaye mallarının payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,9 oldu. İki aylık ithalatta ise ara mallarının payı yüzde 75,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3.

Almanya'ya 1,5 milyar dolarlık ihracat

Şubat ayında Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 498 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 965 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 917 milyon dolar ile ABD, 833 milyon dolar ile İtalya, 755 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,ini oluşturdu.



Ocak-Şubat döneminde ise Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 952 milyon dolar olurken, Almanya'yı 1 milyar 849 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 778 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 698 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 492 milyon dolar ile Fransa takip etti.

Çin'den şubatta 2,2 milyar ithalat yaptık

Şubat ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 241 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 1 milyar 706 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 701 milyon dolar ile Almanya, 931 milyon dolar ile İtalya, 850 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,5'ini oluşturdu.



Ocak-Şubat döneminde Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 440 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 534 milyon dolar ile Rusya, 3 milyar 212 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 602 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 579 milyon dolar ile ABD izledi.