Dış ticaret açığı temmuzda 4,3 milyar dolar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Temmuz ayı ihracatının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Bakan Muş, "Söz konusu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı" dedi.

Muş, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dikkate alındığında iş günü bazında ihracat tutarının da oldukça yüksek olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Bu sayede ocak-temmuz dönemi ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara yükselmiştir. Yine pandemi öncesine göre kıyaslarsak 2019 yılı ocak-temmuz dönemine göre de ihracatımız yüzde 16,4 artış sağlamıştır. Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz."

İthalat, temmuzda 20,7 milyar dolar

İthalatın ise temmuz ayında yıllık bazda yüzde 17 artış ile 20,7 milyar dolar olduğunu açıklayan Bakan Muş, "Ocak-temmuz döneminde ithalatımız, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 146,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş durumda" dedi.

7 aylık ticaret açığı 25,5 milyar dolar



Dış ticaret hacminin de 268,2 milyar dolara yükseldiğini belirten Muş, "Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı, ocak-temmuz döneminde, geçtiğimiz yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 82,7'ye çıkmıştır. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız ocak-temmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 milyar dolara gerilemiştir. İhracat tutarımız kadar, ihracata yönelen firma sayımızdaki artış da ihracatın tabana yayılması açısından bizleri sevindirmektedir. Ocak-temmuz döneminde ihracat yapan firma sayısı yüzde 10 artışla 80 bine yaklaşmıştır" diye konuştu.

18 sektör ihracatını artırdı

Geçtiğimiz ay 18 sektör ihracatını artırırken, 2 milyar dolarlık ihracatla Otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. En dikkat çekici artışın gerçekleştiği sektör ise geçtiğimiz yıla göre ih-racatını 709 milyon dolar artıran Çelik oldu. Türk bayrağını 213 ülke ve bölgede dal-galandıran ihracatçılar, 128 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. Aralarında Yunani-stan ve Portekiz’in de bulunduğu 7 ülkede, aylık ihracat rekoruna imza atıldı.Otomotiv sektörü, İngiltere’ye ihracatını yüzde 63 yükseltti. Çelik sektörü, İtalya’ya ihracatını 3’e katladı. İstanbul’un Yunanistan’a Kimyevi Maddeler sektörü ihracatı 7 katına çıkarak 80 milyon dolara ulaştı. 52 il ihracatını artırdı; Türk lirası ile açılan beyannamelere göre; 173 ülkeye toplam 4,6 milyar TL’lik ihracat gerçekleştirildi. Yılbaşından bu yana ilk defa ih-racat yapan firma sayısı da 10 bin 598 oldu.

Gülle: 5 sene içerisinde 300 milyar dolara ulaşacağız

TİM Başkanı İsmail Gülle "Son 14 yıldır 100 milyar dolar seviyelerinde olan ihracatımızda ilk defa 12 ayda 200 milyar doları geçtik. Böylece sadece 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar doları değil, 2022 hedefi olan 198 milyar doları da aşmayı başardık. Şimdi gözümüzü 2023 hedefine diktik. Mevcut yükseliş ivmemiz gösteriyor ki, en fazla 5 sene içerisinde 300 milyar dolarlık ihracata hep beraber ulaşacağız. Bunu başaracak altyapı ve tecrübeye fazlasıyla sahibiz.Bu anlamda bugün, Türk ihracatı için kritik bir eşiğin aşılmasıdır. Bugün Türk ihracatında, önemli bir dönüm noktasıdır.İhracatımızdaki güçlü artış, hem 2. çeyrekte ülkemizi güçlü bir büyüme rakamına ulaştıracak hem de cari açığın daha da azalmasını sağlayacak” değerlendirmesini yaptı.