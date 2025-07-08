Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı: İthalat beklentisi zirvede, ihracat geriliyor
Ticaret Bakanlığı, üçüncü çeyreğe ilişkin "Dış Ticaret Beklenti Anketi" sonuçlarını yayımladı. Buna göre; 2025 yılı 3. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 4 puan azalarak 105,5 oldu.
Ticaret Bakanlığı'nca 02-18 Haziran 2025 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2025 yılı 3. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 4 puan azalarak 105,5 oldu.
İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endekslerine göre; gelecek 3 aya ilişkin
ihracat beklentisi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat sipariş beklentisi ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş
düzeyine yönelik değerlendirmeler bir önceki çeyreğe göre endeksi azalış yönünde etkilerken son
3 aydaki ihracat sipariş düzeyi endeksi artış yönünde etkiledi.
3. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi 114,8 oldu
2025 yılı 3. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 11,2 puan artarak 114,8 oldu.
İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endekslerine göre; gelecek 3 aya ilişkin
ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik
değerlendirmeler bir önceki çeyreğe göre endeksi artış yönünde etkilerken şu anda kayıtlı ithalat
sipariş düzeyi aynı kalarak bir önceki çeyreğe göre endeksi etkilemedi.