Dış ticaret endeksleri ağustosta karışık seyretti

09 Ekim 2020

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayına ait dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,2 ve yakıtlarda yüzde 29,8 azaldı.



İthalat birim değer endeksi ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,4, yakıtlarda yüzde 30,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 6,8 azaldı



İhracat miktar endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,0 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,3 artarken, yakıtlarda yüzde 50,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,5 azaldı.

İthalat miktar endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,9 ve yakıtlarda yüzde 12,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 temmuz ayında 165,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,8 azalarak, ağustosta 150,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 ağustos ayında 158,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,4 azalarak, ağustosta 145,4 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; temmuz ayında 134,0 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,6 artarak, ağustos ayında 142,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; geçtiğimiz ağustos ayında 119,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 18,2 artarak, ağustosta 141,5 oldu.

Dış ticaret haddi ağustosta 108,3 oldu



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçtiğimiz ağustos ayında 103,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,8 puan artarak, ağustos ayında 108,3 oldu.