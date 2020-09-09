Dış ticaret endeksleri temmuzda geriledi

09 Eylül 2020

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayına ait dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,2 artarken, yakıtlarda yüzde 36,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 düştü.

İthalat birim değer endeksi ise temmuzda yıllık bazda yüzde 9,4 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4, yakıtlarda yüzde 36 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 4,1 düştü

İhracat miktar endeksi, ise temmuzda yıllık bazda yüzde 4,1 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,2 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,4 artarken, yakıtlarda yüzde 34,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi de temmuzda yıllık bazda yüzde 3,1 arttı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1 ve yakıtlarda yüzde 6,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre haziranda 147,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12,4 azalarak temmuzda 165,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre temmuz 2019'da 166,5 olan ihracat miktar endeksi 1,2 artarak, bu yılın temmuz ayında 168,5 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre haziranda 124,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,7 artarak temmuzda 131,5'e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın haziran ayında 130,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,4 artışla bu yıl temmuzda 138,5 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve temmuz 2019'da 103,5 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 8,9 puan artışla bu yılın temmuz ayında 112,4 oldu.