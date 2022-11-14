Dış ticaret haddi rekor düşük seviyeye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,2, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9 ve yakıtlarda yüzde 41,7 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,4 azaldı. Üçüncü çeyrekte ise bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüze 4,3 arttı.

Dış ticaret haddi de 17,2 puan azalarak, 2022 yılı Eylül ayında 71,2 değerini aldı. Böylelikle dış ticaret haddinde yeni rekor düşük seviye görüldü.

İhracat miktar endeksi yüzde 6,2 arttı

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7, yakıtlarda yüzde 57,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 artarken, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 azaldı.

İhracat miktar endeksi üçüncü çeyrekte ise bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 7,2 arttı.

İthalat birim değerinde zirve yüzde 157,3 ile yakıtlarda

İthalat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,8 ve yakıtlarda yüzde 157,3 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,5 azaldı.

İthalat birim değer endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 27,7 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 8,4 arttı

İthalat miktar endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,9 ve yakıtlarda yüzde 22,6 azalırken, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,3 arttı.

İthalat miktar endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 9,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ağustos ayında 152,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,4 artarak, 2022 Eylül ayında 156,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Eylül ayında 149,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,2 artarak, 2022 Eylül ayında 159,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ağustos ayında 116,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,6 azalarak, 2022 Eylül ayında 115,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Eylül ayında 106,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,4 artarak, 2022 Eylül ayında 115,3 oldu.

Dış ticaret haddi 17,2 puan geriledi

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Eylül ayında 88,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 17,2 puan azalarak, 2022 yılı Eylül ayında 71,2 oldu.

Dış ticaret haddi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 16,4 puan azalarak 72,9 oldu.